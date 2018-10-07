Трудности и особенности велодвижения в Бресте: Зелёная и Набережная под контролем

Карман в кармане - что это? Ост. "Зелёная", по направлению в центр. Из-за этого непонятного изобретения тротуар в этом месте имеет недостаточную ширину, что опять создаёт там трудности совместному сосуществованию пешеходов и велосипедистов.



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Немного не доходя ост. "Зелёная" - вот такой сгнивший электрощит на велодорожке нового тротуара. Времени и желания перенести его в другое место, ближе к проезжей части, за всё время реконструкции, как можно понять - не было...



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Набережная, новенькая асфальтированная дорожка для "двухколёсных" оказалась изуродована вот таким вырезом - видимо брали пробу асфальта.



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А вот аккуратно заделать отверстие ума не хватило - и это в месте, где ездит много людей на гироскутерах, самокатах. Несложно представить, к каким последствиям может привести попадание небольшого колеса в эту ямку.



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Фото это было сделано 27 сентября, сегодня проезжал там - всё без изменений...



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Та же дорожка, только ближе к мосту - с чьей-то лёгкой руки там было разрешено разместить прокат детских машинок и кафе...



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