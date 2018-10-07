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Трудности и особенности велодвижения в Бресте: Зелёная и Набережная под контролем

08.10.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Карман в кармане - что это? Ост. "Зелёная", по направлению в центр. Из-за этого непонятного изобретения тротуар в этом месте имеет недостаточную ширину, что опять создаёт там трудности совместному сосуществованию пешеходов и велосипедистов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59516.php

Трудности и особенности велодвижения в Бресте: Зелёная и Набережная под контролем

Немного не доходя ост. "Зелёная" - вот такой сгнивший электрощит на велодорожке нового тротуара. Времени и желания перенести его в другое место, ближе к проезжей части, за всё время реконструкции, как можно понять - не было...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59516.php

Трудности и особенности велодвижения в Бресте: Зелёная и Набережная под контролем


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59516.php

Трудности и особенности велодвижения в Бресте: Зелёная и Набережная под контролем

Набережная, новенькая асфальтированная дорожка для "двухколёсных" оказалась изуродована вот таким вырезом - видимо брали пробу асфальта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59516.php

Трудности и особенности велодвижения в Бресте: Зелёная и Набережная под контролем

А вот аккуратно заделать отверстие ума не хватило - и это в месте, где ездит много людей на гироскутерах, самокатах. Несложно представить, к каким последствиям может привести попадание небольшого колеса в эту ямку.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59516.php

Трудности и особенности велодвижения в Бресте: Зелёная и Набережная под контролем

Фото это было сделано 27 сентября, сегодня проезжал там - всё без изменений...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59516.php

Трудности и особенности велодвижения в Бресте: Зелёная и Набережная под контролем

Та же дорожка, только ближе к мосту - с чьей-то лёгкой руки там было разрешено разместить прокат детских машинок и кафе...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59516.php

Трудности и особенности велодвижения в Бресте: Зелёная и Набережная под контролем

 
 
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Карман в кармане - что это? Ост. "Зелёная", по направлению в центр. Из-за этого непонятного изобретения тротуар в этом месте имеет недостаточную ширину, что опять...
 
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