|
Трудности и особенности велодвижения в Бресте: Зелёная и Набережная под контролем
08.10.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Карман в кармане - что это? Ост. "Зелёная", по направлению в центр. Из-за этого непонятного изобретения тротуар в этом месте имеет недостаточную ширину, что опять создаёт там трудности совместному сосуществованию пешеходов и велосипедистов.
Немного не доходя ост. "Зелёная" - вот такой сгнивший электрощит на велодорожке нового тротуара. Времени и желания перенести его в другое место, ближе к проезжей части, за всё время реконструкции, как можно понять - не было...
Набережная, новенькая асфальтированная дорожка для "двухколёсных" оказалась изуродована вот таким вырезом - видимо брали пробу асфальта.
А вот аккуратно заделать отверстие ума не хватило - и это в месте, где ездит много людей на гироскутерах, самокатах. Несложно представить, к каким последствиям может привести попадание небольшого колеса в эту ямку.
Фото это было сделано 27 сентября, сегодня проезжал там - всё без изменений...
Та же дорожка, только ближе к мосту - с чьей-то лёгкой руки там было разрешено разместить прокат детских машинок и кафе...
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Карман в кармане - что это? Ост. "Зелёная", по направлению в центр. Из-за этого непонятного изобретения тротуар в этом месте имеет недостаточную ширину, что опять...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)