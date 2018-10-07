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Белорусам хотят запретить торговать через интернет подержанными вещами
08.10.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси хотят запретить онлайн-торговлю поддержанными вещами. Такое предложением содержится проектом постановления Совмина, который предусматривает внесение изменений и дополнений в правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам. Документ вынесли на общественное обсуждение, ознакомиться с ним можно
Фото: Елена Бычкова, TUT.BY
В МАРТ поясняют, что по предложению концерна «Беллегпром» «для обеспечения
— Введение указанного запрета обусловлено тем, что при реализации таких товаров, в том числе через интернет-магазины, у покупателей нет возможности в полном объеме получить информацию о состоянии товаров и имеющихся у них недостатках по их фотографиям или описаниям, размещенным нас сайте, — отмечают в ведомстве. — При этом покупатели, приобретая такие товары в интернет-магазине и осуществляя предварительную дистанционную оплату до момента доставки товаров лишаются в дальнейшем возможности возврата таких товаров, так как в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Закона бывшие в употреблении товары обмену и возврату не подлежат. Кроме того, данная мера позволит снизить количество нарушений при продаже товаров, бывших в употреблении.
В МАРТ поясняют, что по результатам проведенного концерном «Беллегпром»
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В Беларуси хотят запретить онлайн-торговлю поддержанными вещами. Такое предложением содержится проектом постановления Совмина, который предусматривает внесение...
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