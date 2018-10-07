В Пинске 5 из 13 пар близнецов, родившихся в этом году, зарегистрировано в сентябре

Как сообщила корреспонденту pinsknews.by начальник отдела загс Пинского горисполкома, за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 1 186 рождений.



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В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель уменьшился на 36 регистраций, в прошлом году на этот период родились 1 222 маленьких пинчанина.

Мальчиков зарегистрировано 602, девочек – 584. В 404 семьях пинчан родились первенцы, 490 малышей родились вторыми в семье, а третьими и четвертыми детьми стали 215 и 35 младенцев соответственно.

Пятого ребенка зарегистрировали 16 семей, шестой ребенок родился в в трех семьях пинчан, восьмым малышом пополнилась одна пинскую семью. Из 13 пар близнецов, родившихся в этом году, пять зарегистрировано в сентябре.

Самыми популярными мужскими именами стали Артем, Матвей и Дмитрий, девочек чаще всего пинчане называли – Анной, Софией и Дарьей.