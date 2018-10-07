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Энтомологи объяснили, почему насекомые летят на свет лампы
«Как трагедия Ромео и Джульетты, история с лампой и мотыльком — пример фатального влечения», — пишет журнал
Многие бабочки активны ночью. В ходе эволюции они развили способ передвигаться, ориентируясь на положение Луны. Это называют поперечной ориентацией.
«Это напоминает ориентацию человека на северную звезду. Мы движемся так, чтобы она оставалась в определенном положении. Таким образом мы знаем, где находимся, — объяснил Джефф Смит, куратор коллекции моли в Музее энтомологии Бохарта. — Точно так же и мотыльки держат источник света с одной стороны относительно своего тела, чтобы двигаться в определенном направлении».
Похоже, день, когда Томас Эдисон запатентовал лампочку — 27 января 1880 года — был темной датой в истории чешуекрылых. Люди изготовили множество «искусственных лун».
«Элементы в глазах мотыльков настроены на слабый свет и работают как миниатюрные телескопы, — рассказала Линн Кимси, профессор энтомологии Калифорнийского университета в Дейвисе. — Когда они сталкиваются с мощным искусственным освещением, оно действует как „суперстимулятор“. Сопротивляться ему почти невозможно».
Что происходит, когда насекомые достигают источника света? По словам Кимси, они не могут его покинуть. Если их не съедают другие животные, то они остаются на месте, тратя на это большую часть своей жизни.
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День, когда Томас Эдисон запатентовал лампочку - 27 января 1880 года - был темной датой в истории чешуекрылых.
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