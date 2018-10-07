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Самовольная замена газоиспользующего оборудования опасна!

08.10.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Самовольная замена газоиспользующего оборудования опасна!

Ответственность потребителей за самовольную перестановку и замену газоиспользующего оборудования определена Правилами пользования газом в быту, утверждённых Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 24 декабря 2013 в редакции постановления Совмина № 233 от 23.03.2016 г. (далее-Правил). В соответствии с п. 70 Правил, газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение газом потребителей газа в случае самовольного подключения и отключения газоиспользующего оборудования, перестановки его с применением сварки, переподключения его на присоединительный гибкий шланг.

При необходимости замены газоиспользующего оборудования, потребителю необходимо обратиться в газоснабжающую организацию по месту жительства для получения технических условий (в случае необходимости разработки проектно-сметной документации) или внесения изменений в существующую проектно-сметную документацию на замену газоиспользующего оборудования. На основании письменного заявления газоснабжающая организация отключает существующее оборудование, а потребитель, в соответствие с разработанной (изменённой) проектно-сметной документацией, — устанавливает новое оборудование, подключает его к системе водоснабжения, отопления и системе дымоудаления (при замене отопительного и водогрейного газоиспользующего оборудования). В случае приобретения газоиспользующего оборудования, сертифицированного и разрешенного к применению на территории Республики Беларусь, но не обслуживаемого газоснабжающей организацией, заключается договор с сервисным центром на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования и его ремонт и представляется в газоснабжающую организацию. Перед пуском газа потребитель также должен предоставить в газоснабжающую организацию Акт проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов (при замене отопительного и водогрейного газоиспользующего оборудования).

После выполнения работ по установке и предоставления вышеуказанных документов, по письменному заявлению потребителя газоснабжающая организация осуществляет пуск газа на новое газоиспользующее оборудование.

Замену оборудования на отключённом газопроводе может осуществлять потребитель, газоснабжающая организация, а также, другая организация, заключившая договор с газоснабжающей организацией о проведении данных работ.

С конкретным перечнем работ и с прейскурантом цен по замене оборудования потребитель может ознакомиться в газоснабжающей организации по месту жительства, либо на сайте РПУП «Гомельоблгаз».

Помните, самовольное подключение и отключение газоиспользующего оборудования,  перестановка с применением сварки и переподключение его на присоединительный гибкий шланг влечёт к нарушению требований Правил и может представлять угрозу жизни и здоровью Вам и Вашим близким.

Также обращаем внимание, что в последнее время выявляются случаи, когда услуги по замене газоиспользующего оборудования предлагают лица, не имеющие соответствующего разрешения на работу на действующей системе газоснабжения. Будьте бдительны! У работников нашего предприятия имеется удостоверение личности установленного образца, которое потребитель имеет право потребовать, а работник газоснабжающей организации обязан предъявить при выполнении любых видов работ на системе газоснабжения и газоиспользующем оборудовании.

В случае выявления информации о предложениях выполнения работ на действующих системах газоснабжения лицами, не имеющими соответствующего разрешения, вы можете позвонить в филиал ПУ «Рогачевгаз» по телефону 8-02336-2-23-73, 2-04-04.

Буда-Кошелевский РГС филиала ПУ «Рогачевгаз» Главный государственный инспектор ГОУ «Госпромнадзор» М. А. Ананенко.

                                                                                    УНП400035057

 
 
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Ответственность потребителей за самовольную перестановку и замену газоиспользующего оборудования определена Правилами пользования газом в быту,...
 
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