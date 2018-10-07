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"Минский дизайн". Брутальная мебель и бита в туалете: квартиры тех, кто влюблен в лофт
REALTY.TUT.BY начинает проект «Минский дизайн», в котором будет еженедельно публиковать лучшую подборку столичных квартир в определенном стиле. Начинаем с лофта, который в наших реалиях в чистом виде встречается редко. В риэлтерских базах нашли примеры столичных интерьеров, где хозяева удачно передали любовь к брутальности.
Двухуровневая квартира в «Маяке Минска»
«Трёшка» на Беды, 45
«Однушка» на Мястровской, 6
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Смотрите, как можно поиграть со стилем "лофт" в обычных столичных квартирах.
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