"Минский дизайн". Брутальная мебель и бита в туалете: квартиры тех, кто влюблен в лофт

REALTY.TUT.BY начинает проект «Минский дизайн», в котором будет еженедельно публиковать лучшую подборку столичных квартир в определенном стиле. Начинаем с лофта, который в наших реалиях в чистом виде встречается редко. В риэлтерских базах нашли примеры столичных интерьеров, где хозяева удачно передали любовь к брутальности.

Двухуровневая квартира в «Маяке Минска»



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

«Трёшка» на Беды, 45



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

«О днушка» на Мястровской, 6



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Если вы сделали красивый ремонт в своей квартире и хотите о нем рассказать, пишите нам elena.zueva@tutby.com