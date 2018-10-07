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"Минский дизайн". Брутальная мебель и бита в туалете: квартиры тех, кто влюблен в лофт

08.10.2018 14:37 — Разное | Tut.by  
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REALTY.TUT.BY начинает проект «Минский дизайн», в котором будет еженедельно публиковать лучшую подборку столичных квартир в определенном стиле. Начинаем с лофта, который в наших реалиях в чистом виде встречается редко. В риэлтерских базах нашли примеры столичных интерьеров, где хозяева удачно передали любовь к брутальности.

Двухуровневая квартира в «Маяке Минска»


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

«Трёшка» на Беды, 45


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

«Однушка» на Мястровской, 6


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Если вы сделали красивый ремонт в своей квартире и хотите о нем рассказать, пишите нам elena.zueva@tutby.com

 
Теги: Минск
 
 
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