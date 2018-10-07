11 октября в Мирском замке откроется уникальная выставка «VECTOR. Через века к современности»





11 октября 2018 г. в 15:00 в рамках проекта, посвящённого влиянию истории на современное искусство, в музее «Замковый комплекс «Мир» состоится открытие художественной выставки «VECTOR. Через века к современности».

Художественный проект VECTOR – результат сотрудничества Белорусской государственной академии искусств и Ассоциации защиты интеллектуальной собственности «БелБренд».

В экспозиции можно будет увидеть более 20 живописных работ необычного формата, символизирующих вектор. Авторы представляют зрителям свое понимание единства прошлого и будущего, раскрывают свой жизненный и творческий опыт, отражают уникальные координаты внутреннего мира.