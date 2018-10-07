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11 октября в Мирском замке откроется уникальная выставка «VECTOR. Через века к современности»

08.10.2018 — Разное | Полымя  
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11 октября в Мирском замке откроется уникальная выставка «VECTOR. Через века к современности»

11 октября 2018 г. в 15:00 в рамках проекта, посвящённого влиянию истории на современное искусство, в музее «Замковый комплекс «Мир» состоится открытие художественной выставки «VECTOR. Через века к современности».

Художественный проект VECTOR – результат сотрудничества Белорусской государственной академии искусств и Ассоциации защиты интеллектуальной собственности «БелБренд».

В экспозиции можно будет увидеть более 20 живописных работ необычного формата, символизирующих вектор. Авторы представляют зрителям свое понимание единства прошлого и будущего, раскрывают свой жизненный и творческий опыт, отражают уникальные координаты внутреннего мира.

Работа выставки будет сопровождаться образовательными мероприятиями: мастер-классами, творческими мастерскими, викторинами. Зрители смогут ближе познакомиться с одним из аутентичных экспонатов Мирского замка. С каким именно? Приходите и узнайте сами!

Выставка пройдет с 11 октября по 11 декабря 2018 года на мансарде дворца Северного корпуса Мирского замка.

Вход на выставку по билетам в музей.

 
Теги: знакомства
 
 
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11 октября 2018 г. в 15:00 в рамках проекта, посвящённого влиянию истории на современное искусство, в музее «Замковый комплекс «Мир»
 
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