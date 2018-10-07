«С 1 октября 2018 года вступают в силу изменения в оплате за потреблённый природный газ. Плата за газоснабжение (при безучётном потреблении газа и при иных нарушениях в работе счётчиков, а также в жилых помещениях, не оснащённых данными приборами) в отношении жилых помещений, в которых отсутствуют зарегистрированные по месту жительства граждане, а также граждане, имеющие право владения и пользования жилым помещением коммерческого использования, частного жилищного фонда по договорам найма или договорам лизинга жилого помещения, определяется путём деления общей площади жилого помещения на 20 кв. метров с учётом округления в меньшую сторону до целого числа. В случае наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг жилого помещения общей площадью менее 20 кв. метров, в котором отсутствуют зарегистрированные по месту жительства граждане, а также граждане, имеющие право владения и пользования жилым помещением коммерческого использования, частного жилищного фонда по договорам найма или договорам лизинга жилого помещения, для определения платы, условное количество граждан принимается равным одному.

Ввиду вышеуказанных изменений, плательщику ЖКУ необходимо своевременно предоставлять данные о количестве зарегистрированных по месту жительства граждан в газоснабжающую организацию, а при отсутствии зарегистрированных, подумать об установке приборов учёта расхода газа в жилых помещениях.

Также, с наступлением отопительного периода и, соответственно, увеличением потребления природного газа (при наличии отопительных приборов), нельзя допускать образование задолженности за газ. Это может повлечь за собой отключение жилого помещения от системы газоснабжения, а при отрицательных температурах окружающего воздуха это может привести к поломке отопительной системы.

В целях совершенствования работы газоснабжающей организации, контролёры службы учёта газа и расчётов за газ Каменецкого РГС начнут использовать в своей повседневной работе смартфоны с мобильным приложением. Приложение позволяет производить сверку показаний приборов учёта расхода газа, осуществлять фотофиксацию показаний и установленного газового оборудования (в целях достоверности информации и безопасности потребителей газа), что значительно повышает скорость обработки полученной информации и улучшает качество обслуживания населения. Просим пользователей газа с пониманием отнестись к данному нововведению.

При возникновении вопросов по расчетам за газ, заключениям (перезаключениям) договоров, имеющейся задолженности, потребители газа могут получить информацию, обратившись в службу учета газа и расчетов за газ Каменецкого РГС по адресу: г. Каменец, ул. Дзержинского д.27с 08.00 до 17.00 по тел. 2-14-04.