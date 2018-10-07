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В Солигорске пройдет областной день подписчика
08.10.2018 — Разное | Soligorsk News
18 сентября 2018 16:13 2733
В Солигорске пройдет областной день подписчика
РУП «Белпочта» приглашает солигорчан и гостей города 20 сентября нынешнего года принять участие в акции «Областной день подписчика». Место проведения — центральное отделение почтовой связи Солигорск-7 (ул. Козлова, 31).
Для участия в акции необходимо 20 сентября оформить подписку на газеты или журналы в любом отделении почтовой связи города, а также в этот день в 17.00 часов посетить центральное отделение, где будет проходить розыгрыш призов.
Такие мероприятия традиционно проводятся 2 раза в год в период проведения полугодовых подписных кампаний в областных центрах и других крупных городах филиала РУП «Белпочта».
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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18 сентября 2018 16:13 2733 В Солигорске пройдет областной день подписчика ...
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