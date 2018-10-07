В Солигорске пройдет областной день подписчика

Для участия в акции необходимо 20 сентября оформить подписку на газеты или журналы в любом отделении почтовой связи города, а также в этот день в 17.00 часов посетить центральное отделение, где будет проходить розыгрыш призов.



В центральном отделении с 11.00 до 17.00 часов все желающие смогут без очереди оформить подписку на печатные СМИ, приобрести открытки и конверты, а также принять участие в благотворительной акции для детских домов «Подари журнал ребенку».

