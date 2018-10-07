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В Солигорске пройдет областной день подписчика

08.10.2018 — Разное | Soligorsk News  
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18 сентября 2018 16:13 2733

В Солигорске пройдет областной день подписчика

Автор: Эдуард Кидяев.

РУП «Белпочта» приглашает солигорчан и гостей города 20 сентября нынешнего года принять участие в акции «Областной день подписчика». Место проведения — центральное отделение почтовой связи Солигорск-7 (ул. Козлова, 31).

В Солигорске пройдет областной день подписчика

Для участия в акции необходимо 20 сентября оформить подписку на газеты или журналы в любом отделении почтовой связи города, а также в этот день в 17.00 часов посетить центральное отделение, где будет проходить розыгрыш призов.

В центральном отделении с 11.00 до 17.00 часов все желающие смогут без очереди оформить подписку на печатные СМИ, приобрести открытки и конверты, а также принять участие в благотворительной акции для детских домов «Подари журнал ребенку».

В Солигорске пройдет областной день подписчика

Такие мероприятия традиционно проводятся 2 раза в год в период проведения полугодовых подписных кампаний в областных центрах и других крупных городах филиала РУП «Белпочта».

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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18 сентября 2018 16:13 2733 В Солигорске пройдет областной день подписчика ...
 
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