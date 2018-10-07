



VI Молодежный форум Беларуси и России «Молодежь — за Союзное государство» пройдет в Могилеве 9-10 октября, сообщил второй секретарь ЦК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Олег Дикун.

«Мероприятие объединит более 50 представителей молодежных и детских общественных объединений Беларуси и России, молодежных парламентов, в том числе Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, союзов молодых адвокатов и предпринимателей. Нашу страну на форуме представят лидеры БРСМ и победители республиканских конкурсов молодежной организации, представители ФПБ, Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО, Лиги добровольного труда молодежи, Общественного республиканского студенческого совета при министре образования. Российскую Федерацию — Российский союз молодежи, Национальный совет молодежных и детских объединений, Российская ассоциация девочек-скаутов, Российский союз сельской молодежи и др.», — рассказал Олег Дикун.

По его словам, в первый день работы форума его участники возложат цветы к мемориальному комплексу «Буйничское поле». Затем запланирована экскурсионная программа по культурно-историческим местам Могилева и неформальная встреча «Магілёўшчына вітае сяброў» — нетворкинг, тимбилдинг, ярмарка контактов». Встреча молодежи двух стран с министром образования Игорем Карпенко пройдет 10 октября.

Важной составляющей программы второго дня форума также станет посещение крупных предприятий Могилевской области. «Предприятия не только поделятся успешным опытом работы, но и расскажут об участии в жизни региона, в благоустройстве его территорий. Кроме того, на базе ОАО «Бабушкина крынка» будет организована работа секции «Молодежный парламентаризм — форма гражданского общества», а на базе СПК «Колхоз Родина» пройдет вторая секция — «Участие молодежи в развитии современной инфраструктуры и создание общественных пространств». Вместе с парламентариями, известными политиками обсудим вопросы, которые сегодня волнуют нашу молодежь, и то, что уже сделано в сфере молодежной политики», — отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Молодежный форум проходит в рамках официальной программы V Форума регионов Беларуси и России. «Молодежный форум станет площадкой для обсуждения и заключения двусторонних межрегиональных соглашений о сотрудничестве между молодежными и детскими общественными объединениями Беларуси и России. В частности, соглашение о сотрудничестве подпишут Минская областная организация БРСМ и Брянская региональная организация Российского союза молодежи, Гродненская областная организация БРСМ и Псковская областная организация РСМ», — подчеркнул Олег Дикун.

Во время подведения итогов форума будет принята резолюции, затем состоится брифинг для средств массовой информации Союзного государства, организованный Национальным пресс-центром Беларуси.

Организаторами молодежного форума выступают БРСМ и Министерство образования при поддержке Совета Республики Национального собрания Беларуси.