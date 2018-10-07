ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

VI Молодежный форум Беларуси и России «Молодежь — за Союзное государство» пройдет в Могилеве 9-10 октября

08.10.2018 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

VI Молодежный форум Беларуси и России «Молодежь — за Союзное государство» пройдет в Могилеве 9-10 октября

VI Молодежный форум Беларуси и России «Молодежь — за Союзное государство» пройдет в Могилеве 9-10 октября, сообщил второй секретарь ЦК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Олег Дикун.

 «Мероприятие объединит более 50 представителей молодежных и детских общественных объединений Беларуси и России, молодежных парламентов, в том числе Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, союзов молодых адвокатов и предпринимателей. Нашу страну на форуме представят лидеры БРСМ и победители республиканских конкурсов молодежной организации, представители ФПБ, Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО, Лиги добровольного труда молодежи, Общественного республиканского студенческого совета при министре образования. Российскую Федерацию — Российский союз молодежи, Национальный совет молодежных и детских объединений, Российская ассоциация девочек-скаутов, Российский союз сельской молодежи и др.», — рассказал Олег Дикун.

По его словам, в первый день работы форума его участники возложат цветы к мемориальному комплексу «Буйничское поле». Затем запланирована экскурсионная программа по культурно-историческим местам Могилева и неформальная встреча «Магілёўшчына вітае сяброў» — нетворкинг, тимбилдинг, ярмарка контактов». Встреча молодежи двух стран с министром образования Игорем Карпенко пройдет 10 октября.

Важной составляющей программы второго дня форума также станет посещение крупных предприятий Могилевской области. «Предприятия не только поделятся успешным опытом работы, но и расскажут об участии в жизни региона, в благоустройстве его территорий. Кроме того, на базе ОАО «Бабушкина крынка» будет организована работа секции «Молодежный парламентаризм — форма гражданского общества», а на базе СПК «Колхоз Родина» пройдет вторая секция — «Участие молодежи в развитии современной инфраструктуры и создание общественных пространств». Вместе с парламентариями, известными политиками обсудим вопросы, которые сегодня волнуют нашу молодежь, и то, что уже сделано в сфере молодежной политики», — отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Молодежный форум проходит в рамках официальной программы V Форума регионов Беларуси и России. «Молодежный форум станет площадкой для обсуждения и заключения двусторонних межрегиональных соглашений о сотрудничестве между молодежными и детскими общественными объединениями Беларуси и России. В частности, соглашение о сотрудничестве подпишут Минская областная организация БРСМ и Брянская региональная организация Российского союза молодежи, Гродненская областная организация БРСМ и Псковская областная организация РСМ», — подчеркнул Олег Дикун.

Во время подведения итогов форума будет принята резолюции, затем состоится брифинг для средств массовой информации Союзного государства, организованный Национальным пресс-центром Беларуси.

Организаторами молодежного форума выступают БРСМ и Министерство образования при поддержке Совета Республики Национального собрания Беларуси.

БЕЛТА.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
VI Молодежный форум Беларуси и России «Молодежь — за Союзное государство» пройдет в Могилеве 9-10 октября, сообщил второй секретарь ЦК ОО «Белорусский...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Солигорске пройдет областной день подписчика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика