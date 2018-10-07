Арина Соболенко обновила личный рекорд и разместилась в шаге от топ-10 мирового рейтинга

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, признанная лучшей теннисисткой мира в сентябре, обновила личный рекорд, разместившись в шаге от топ-10 обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).



Фото: Reuters

После выхода в четвертьфинал открытого чемпионата Китая Арина Соболенко поднялась на 5 строк в мировом рейтинге и занимает рекордное в карьере 11-е место.

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович поднялась с 32-й на 31-ю строку (ее рекорд — 30-е место в сентябре 2018 года).

Досрочно завершившая сезон Виктория Азаренко осталась на 55-й позиции, Вера Лапко опустилась с рекордного в карьере 60-го места на 62-е.

Во главе мирового рейтинга по-прежнему остается румынка Симона Халеп, которая, несмотря на снятие во время матча 1-го круга открытого чемпионата Китая, лидирует с приличным отрывом от ближайших преследовательниц.

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7421 очко

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6490

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) — 5400

4 (6). Наоми Осака (Япония) — 4770

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4350

6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4345

7 (4). Петра Квитова (Чехия) — 4255

8 (9). Слоан Стивенс (США) — 4022

9 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3785

10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3740…

11 (16). Арина Соболенко (Беларусь) — 3265…

…31 (32). Александра Саснович (Беларусь) — 1570…

…55 (55). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1051…

…62 (60). Вера Лапко (Беларусь) — 951…

В чемпионской гонке нынешнего сезона Арина Соболенко с 3145 баллами поднялась с 11-го на 10-е место. Восьмерка лучших выступит в итоговом годовом турнире WTA. От 8-й позиции, на которой расположилась чешка Каролина Плишкова (3720 баллов), белоруску отделяют 575 очков.

Лидируют в чемпионской гонке Симона Халеп (6921), Ангелик Кербер (5375), Каролин Возняцки (5086), Наоми Осака (4740), Петра Квитова (4255), Слоан Стивенс (3943), Элина Свитолина (3850), Каролина Плишкова (3720), Кики Бертенс (3710).

9 октября Арина Соболенко стартует на турнире в китайском Тяньцзине, ее первой соперницей станет 50-я ракетка мира американка София Кенин. В прошлом году в Тяньцзине Соболенко вышла в свой первый в карьере финал турниров WTA, но уступила в сражении за трофей россиянке Марии Шараповой.