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Арина Соболенко обновила личный рекорд и разместилась в шаге от топ-10 мирового рейтинга
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко,
После выхода в четвертьфинал
Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович поднялась с 32-й на 31-ю строку (ее рекорд — 30-е место в сентябре 2018 года).
Досрочно
Во главе мирового рейтинга по-прежнему остается румынка Симона Халеп, которая, несмотря на снятие во время матча 1-го круга открытого чемпионата Китая, лидирует с приличным отрывом от ближайших преследовательниц.
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7421 очко
11 (16). Арина Соболенко (Беларусь) — 3265…
В чемпионской гонке нынешнего сезона Арина Соболенко с 3145 баллами поднялась с 11-го на 10-е место. Восьмерка лучших выступит в итоговом годовом турнире WTA. От 8-й позиции, на которой расположилась чешка Каролина Плишкова (3720 баллов), белоруску отделяют 575 очков.
Лидируют в чемпионской гонке Симона Халеп (6921), Ангелик Кербер (5375), Каролин Возняцки (5086), Наоми Осака (4740), Петра Квитова (4255), Слоан Стивенс (3943), Элина Свитолина (3850), Каролина Плишкова (3720), Кики Бертенс (3710).
9 октября Арина Соболенко стартует на турнире в китайском Тяньцзине, ее первой соперницей станет 50-я ракетка мира американка София Кенин. В прошлом году в Тяньцзине Соболенко вышла в свой первый в карьере финал турниров WTA, но уступила в сражении за трофей россиянке Марии Шараповой.
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко обновила личный рекорд, разместившись в шаге от топ-10 обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
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