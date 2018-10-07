В Новогрудском районе опрокинулся и несколько раз перевернулся VW. Водитель в реанимации

В ночь на 7 октября в Новогрудском районе опрокинулся Volkswagen, сообщает ГАИ региона.





ДТП произошло возле деревни Мольничи в первом часу ночи. На участке дороги, где установлено ограничение в 60 км/ч и есть опасный поворот, автомобиль сорвался в занос — и вылетел в кювет, где несколько раз перевернулся.

В машине был только водитель. Он в реанимации.