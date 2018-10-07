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В Новогрудском районе опрокинулся и несколько раз перевернулся VW. Водитель в реанимации
В ночь на 7 октября в Новогрудском районе опрокинулся Volkswagen,
ДТП произошло возле деревни Мольничи в первом часу ночи. На участке дороги, где установлено ограничение в 60 км/ч и есть опасный поворот, автомобиль сорвался в занос — и вылетел в кювет, где несколько раз перевернулся.
В машине был только водитель. Он в реанимации.
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В ночь на 7 октября в Новогрудском районе опрокинулся Volkswagen.
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