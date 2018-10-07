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«Музыка без меня не умрет, она вечна». Не стало Монтсеррат Кабалье

08.10.2018 14:58 — Разное | Аргументы и факты  
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«Музыка без меня не умрет, она вечна». Не стало Монтсеррат Кабалье
Монтсеррат Кабалье. © / www.globallookpress.com

Родилась певица в Барселоне в семье бедных рабочих. Своим именем девочка обязана драме, которая разыгралась при ее рождении: роды были сложнейшими, шея ребенка была опутана пуповиной. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти малышку. Когда она закричала пронзительным голоском, мать сочла, что это дар свыше, и назвала девочку в честь горы в Каталонии, у подножия которой нашла прибежище Пресвятая Дева Мария.

Несмотря на пришедшую с годами мировую славу и богатство, баловнем судьбы Кабалье себя никогда не считала. Ее детство и юность прошли в нищете. «Мне пришлось работать на ткацкой фабрике. Если бы кто-то знал, сколько носовых платков я сделала!» — рассказывала певица. Кабалье не любила фраз «судьба благоволит», «удача к ней благосклонна»: «Для того чтобы фортуна начала к тебе благоволить, нужно невероятно много работать. И все равно люди будут думать, что ты везунчик!»

«Музыка без меня не умрет, она вечна». Не стало Монтсеррат Кабалье В Испании скончалась известная оперная певица Монсеррат Кабалье

«Таким толстым нельзя не сцену»

Полнота осложняла жизнь певицы с самого начала. Когда Кабалье, став популярной в родной Испании, решила покорить оперную мекку, — Италию — знаменитый импресарио по-хамски отправил ее домой. «Он посоветовал мне найти мужа себе под стать и нарожать ему двенадцать ребятишек, — рассказывала певица в интервью «АиФ» в один из своих очередных приездов на гастроли в Москву. — Мол, таким толстым, как я, даже появляться на сцене нельзя. Я жизнерадостный человек, но была убита! Мне хотелось взять иголку и выпустить из себя весь жир, а потом ножом срезать лишнее вплоть до косточек! Я мечтала стать воздушной!»

Приехав в Испанию, она, рыдая, поведала историю своего унижения. И тогда ее брат Карлос, разъяренный заявлением «бестактного итальяшки», твердо заявил, что в его услугах они не нуждаются и он сам станет импресарио Монтсеррат. И слово свое сдержал. Благодаря семейному подряду у Кабалье началась международная карьера.

Кстати, с полнотой Кабалье справиться так и не удалось, в интервью «АиФ» певица говорила, что пробовала и диеты, и таблетки, но организм оказался сильнее её ухищрений. К тому же она попала в тяжелую аварию, в результате травмы пострадала часть мозга, отвечающая за обмен веществ. «Так что не думайте, что я только и делаю, что объедаюсь. Я толстею даже от того, что просто посмотрю на сладкое!» — комментировала Кабалье.

«Музыка без меня проживет»

Кстати, звезда оперы никогда не скрывала, что семья для нее важнее карьеры и она без труда уйдет со сцены, если того потребуют обстоятельства. С мужем Мартинесом Беннабе, тоже оперным певцом, они познакомились на спектакле «Мадам Баттерфляй». Какое-то время они пели вместе и гастролировали, но потом Мартинес заболел и больше времени стал проводить дома.

«Ни разу не было ссоры из-за того, что мы не можем поделить творческое первенство, — рассказывала корреспонденту «АиФ» звезда. — Мартинес прекрасно понимает, что, если (не приведи Господь, конечно) встанет выбор между семьей и сценой, я не задумываясь выберу семью. Думаю, человечество не умрет, если Монтсеррат Кабалье перестанет петь. И музыка не умрет без меня: музыка вечна. Зато я умру без своей семьи. Вот и все».

Она подтверждала это не раз: например, когда ее сын заболел, она отменила концерты на целую неделю и улетела домой в Испанию. «Театр пытался подать в суд, но они проиграли дело. Видимо, даже судьи понимают, что важнее семьи в жизни не может быть ничего», — признавалась Кабалье «АиФ».

«Сразу начинала кричать и ругаться»

Кстати, с дочерью Монтсеррат Марти, которая стала знаменитой оперной певицей, как и мать, Кабалье не занималась. Зато у неё училась дочь другой оперной дивы, — легенды оперной сцены Елены Образцовой — тоже названная в честь матери. «Ленка была счастлива учиться у Монтсеррат, тем более что Кабалье и со своей-то дочкой не занималась, — рассказывала в интервью «АиФ» Елена Васильевна Образцова. — Нет пророков в своём отечестве! Так же, как Ленка почти никогда не занималась со мной (сейчас только начинается у неё просветление мозгов), так и дочка Монтсеррат тоже у матери не училась никогда. Бежала к другим педагогам. Монтсеррат очень категоричная, с ней сложно. Я могу мягко-мягко что-то объяснять ученику. А она сразу начинала кричать, ругаться. И Ленка моя её боялась. Может быть, поэтому и выучилась».

«Музыка без меня не умрет, она вечна». Не стало Монтсеррат Кабалье
Испанская оперная певица Монтсеррат Кабалье и ее дочь Монтсеррат Марти. 2013 г. Фото: РИА Новости/ Тигран Меграбян

«Стараюсь не испортить музыку»

До конца жизни Монтсеррат Кабалье гастролировала, давала уроки. Но сама звездой себя никогда не считала и вела себя всегда очень скромно, совсем не так, как многие другие артисты ее уровня: «Поверьте, я очень не люблю что-то изображать из себя и перегружать людей своей неординарностью. Любят надуваться от собственной значимости лишь полные нули. А я им быть не хочу». Певица считала, что нельзя гордиться даром, который дан тебе свыше, ведь это не твоя заслуга. «Природа и Бог подарили мне голос, а я просто делюсь им с людьми, — говорила «АиФ» дива. — В том, как я пою, нет особой моей заслуги. Если не считать, что свой голос берегу и каждодневно тренирую. Я просто стараюсь не испортить музыку».

 
 
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​6 октября в Барселоне на 86 году жизни умерла знаменитая певица Монтсеррат Кабалье. В середине сентября легенду оперы госпитализировали: снова дала о себе знать...
 
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