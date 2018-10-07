Карманную стиральную машину с ультразвуком оценили в 189 долларов

Dolfi — это компактное устройство для стирки белья, использующее ультразвуковые волны. После успешного сбора средств на краудфандинговой площадке аппарат вышел в свободную продажу. Об этом пишет Daily Mail.





По словам создателей устройства, на один цикл стирки у Dolfi уходит 30 минут. Энергии в сравнении с «классическими» стиральными машинами при этом расходуется в 80 раз меньше. Производитель позиционирует Dolfi как карманную стиральную машину для путешественников и утверждает, что ее можно использовать с любым типом ткани, включая кашемир.

По размеру Dolfi сопоставима с куском мыла и не займет много места в сумке. Для начала стирки устройство необходимо поместить в емкость с грязным бельем, водой и стиральным порошком. После ультразвуковые волны, излучаемые Dolfi, начнут создавать пузырьки с высоким давлением, которые выведут грязь из белья.





Проект сбора средств на производство Dolfi стартовал еще в 2015 году. С того момента создателям аппарата удалось привлечь около одного миллиона долларов инвестиций, и теперь они могут производить сто тысяч копий Dolfi в год.

Финальная цена аппарата — 189 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят обычные стиральные машины: