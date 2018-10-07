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В Беларуси могут запретить торговать поддержанными вещами через интернет
08.10.2018 14:28 — Разное | Ежедневник
budni.by
В Беларуси могут запретить онлайн-торговлю поддержанными вещами. С инициативой выступило Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Документ вынесли на общественное обсуждение, ознакомиться с ним можно на сайте МАРТ.
МАРТ отмечает, что инициатива обусловлена соответствующей просьбой «Беллегпрома», аргументирующего ее необходимостью «обеспечения населения качественными и безопасными товарами легкой промышленности».
Введение указанного запрета обусловлено тем, что при реализации таких товаров, в том числе через интернет-магазины, у покупателей нет возможности в полном объеме получить информацию о состоянии товаров и имеющихся у них недостатках по их фотографиям или описаниям, размещенным нас сайте, поясняют в ведомстве.
Также отмечается, что, согласно законодательству, указанная группа товаров обмену и возврату не подлежит.
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В Беларуси могут запретить онлайн-торговлю поддержанными вещами. С инициативой выступило Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
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