В Беларуси могут запретить торговать поддержанными вещами через интернет



budni.by

В Беларуси могут запретить онлайн-торговлю поддержанными вещами. С инициативой выступило Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Документ вынесли на общественное обсуждение, ознакомиться с ним можно на сайте МАРТ.

МАРТ отмечает, что инициатива обусловлена соответствующей просьбой «Беллегпрома», аргументирующего ее необходимостью «обеспечения населения качественными и безопасными товарами легкой промышленности».

Введение указанного запрета обусловлено тем, что при реализации таких товаров, в том числе через интернет-магазины, у покупателей нет возможности в полном объеме получить информацию о состоянии товаров и имеющихся у них недостатках по их фотографиям или описаниям, размещенным нас сайте, поясняют в ведомстве.

Также отмечается, что, согласно законодательству, указанная группа товаров обмену и возврату не подлежит.