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«Она столько людей обманула!»: суд приговорил Гаяне Оганесян к 6 годам лишения свободы
Ранее в программе
Глафира Якшевич:
Гаяне Оганесян многим становилась близкой и родной. Кому-то сестрой, а кому и дочерью. Входила в доверие, проявляла внимание, ласку и заботу, всё с единственной целью – получить от человека как можно больше наличных. Бизнес на доверии процветал более 5 лет. Затем – лавина заявлений от пострадавших и уголовное дело.
Участница следствия:
Но там тоже люди образованные: они её поймали с поличным. Она просила таблетки. Держит их во рту, потом выкидывает, под подушку прячет.
За каждым рублем, полученным обманным путем – своя история. Пострадавшие – как на подбор. Три пожилые женщины, две беременные, одинокие мамы с маленькими детками. Обманутых –19 человек. Они снимали последнюю рубашку, чтобы помочь человеку в сложных жизненных ситуациях. Ведь Гаяне не жалела чёрных красок: при смерти мать, зарезали сына, сама считает дни, которые остались ей на белом свете, и срочно нужно дорогостоящее лечение.
Участница следствия:
На заседаниях обвиняемая театрально закатывала глаза, саркастично улыбалась и без конца вставляла ремарки в реплики потерпевших. Раскаяния, по словам свидетелей – ни на грам. Никто не верил, что современная «Сонька-Золотая ручка» получит по заслугам, но,
Лилиана Литвинюк, государственный обвинитель:
19 потерпевших фигурируют в рамках настоящего уголовного дела.
Фемида постановила взыскать в пользу обманутых людей и компенсацию морального вреда.
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Ранее в программе «Добро пожаловаться» мы уже рассказывали о пострадавших от противоправных действий гражданки Гаяне Оганесян. Беззащитная женщина стала лишь...
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