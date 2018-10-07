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Как выглядят жёны Конора и Хабиба и что о них известно

08.10.2018 15:13 — Разное | СТВ  
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Встречу Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора уже назвали главным боем года. Однако внимание прессы привлекли не только спортивные моменты, но и личная жизнь соперников.

О личной жизни Макгрегора известно, что он является отцом сына, которому 1,5 года. Со своей спутницей Конор познакомился в ночном клубе Дублина. Девушку зовут Ди Девлин. Она была рядом со спортсменом в разные периоды его жизни – и когда он получал небольшое пособие по безработице, и когда за один бой Макгрегор зарабатывает по несколько миллионов долларов.

Бой года: Хабиб против Конора. Семь важных вопросов о матче

Конор всегда отмечает, насколько Ди поддерживала его и всегда верила в то, что он станет известен на весь мир. Сейчас Ди помогает Макгрегору с бизнесом.

Как выглядят жёны Конора и Хабиба и что о них известно
Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Свадьбу пара пока не сыграла, хотя поклонники пары считают, что это событие не заставит себя ждать. Ди Девлин беременна во второй раз – публично об этом девушка сообщила в июле нынешнего года, поздравляя возлюбленного с 30-ым днем рождения.

Как выглядят жёны Конора и Хабиба и что о них известно
Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Конор Макгрегор часто делится семейными фото с подписчиками.

Как выглядят жёны Конора и Хабиба и что о них известно
Фото: instagram.com/thenotoriousmma

О супруге Хабиба Нурмагомедова ничего не известно. Спортсмен не делится фото с женой в социальных сетях. Пара является родителями двоих детей.

На своей странице в социальных сетях Нурмагомедов публикует фото с тренировок, матчей, делится фото с отцом, друзьями, коллегами, а иногда и показывает свои детские фото из личного архива.

Как выглядят жёны Конора и Хабиба и что о них известно
Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Как выглядят жёны Конора и Хабиба и что о них известно
Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт (читать далее). 

 
 
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Встречу Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора уже назвали главным боем года. Однако внимание прессы привлекли не только спортивные моменты, но и личная жизнь...
 
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