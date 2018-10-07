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Как выглядят жёны Конора и Хабиба и что о них известно
Встречу Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора уже назвали главным боем года. Однако внимание прессы привлекли не только спортивные моменты, но и личная жизнь соперников.
О личной жизни
Конор всегда отмечает, насколько Ди поддерживала его и всегда верила в то, что он станет известен на весь мир. Сейчас Ди помогает Макгрегору с бизнесом.
Свадьбу пара пока не сыграла, хотя поклонники пары считают, что это событие не заставит себя ждать. Ди Девлин беременна во второй раз – публично об этом девушка сообщила в июле нынешнего года, поздравляя возлюбленного с 30-ым днем рождения.
Конор Макгрегор часто делится семейными фото с подписчиками.
О супруге Хабиба Нурмагомедова ничего не известно. Спортсмен не делится фото с женой в социальных сетях. Пара является родителями двоих детей.
На своей странице в социальных сетях Нурмагомедов публикует фото с тренировок, матчей, делится фото с отцом, друзьями, коллегами, а иногда и показывает свои детские фото из личного архива.
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Встречу Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора уже назвали главным боем года. Однако внимание прессы привлекли не только спортивные моменты, но и личная жизнь...
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