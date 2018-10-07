Автобус с белорусами попал в ДТП под Петербургом: один погиб, шестеро травмированы

В результате один человек погиб. Ещё шестеро получили травмы. Двое из них - тяжёлые. Предварительная причина ДТП - гололёд. Обстоятельства аварии устанавливаются.

По уточнённым данным, в микроавтобусе находилось девять человек. Все - мужчины от 20 до 45 лет, и все из Беларуси. Погибшему в ДТП было 23 года, передает