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Автобус с белорусами попал в ДТП под Петербургом: один погиб, шестеро травмированы
микроавтобус "Мерседес-Бенц" Sprinter с белорусскими номерами, под управлением 31-летнего мужчины, два раза наехал на силовое ограждение и перевернулся.
В результате один человек погиб. Ещё шестеро получили травмы. Двое из них - тяжёлые. Предварительная причина ДТП - гололёд. Обстоятельства аварии устанавливаются.
По уточнённым данным, в микроавтобусе находилось девять человек. Все - мужчины от 20 до 45 лет, и все из Беларуси. Погибшему в ДТП было 23 года, передает
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микроавтобус "Мерседес-Бенц" Sprinter с белорусскими номерами, под управлением 31-летнего мужчины, два раза наехал на силовое ограждение и перевернулся.
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