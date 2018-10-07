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Минкульт ответил о законе про бело-красно-белый флаг

08.10.2018 15:12 — Разное | Партизан  
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Ответ пришел на имя депутата Палаты представителей Анны Конопацкой.

«Если говорить коротко, то ответ можно свести к одному предложению: это вопрос не нашей компетенции» - сказала 8 октября Свабодзе Конопацкая.



По ее словам, поскольку в письме из Министерства культуры, как, кстати, и в ответах еще из двух министерств - внутренних дел и юстиции, нет отношения министерств к законопроекту и бело-красно-белому флагу, то придется обращаться в другие инстанции. 

«Куда конкретно, мы решим с моей коллегой Еленой Анисим, потому что законопроект о бело-красно-белом флаге мы готовили вместе», - уточнила Конопацкая.

Оба депутата выражали мнение, что нужно разрешить свободное распространение исторического флага в Беларуси, в том числе государственными учреждениями, и защитить его от неправомерных препятствий в использовании.

Позиция МВД: «В поданном проекте закона нет нормативных правовых приказов и поручений», касающихся ведомства.

Позиция Министерства юстиции: «Законопроект необходимо согласовать с рядом государственных органов, в частности с Министерством культуры».

 
 
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Ответ пришел на имя депутата Палаты представителей Анны Конопацкой.
 
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