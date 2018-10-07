|
В Одноклассниках появились обложки личных профилей
В социальной сети Одноклассники появилась новая возможность для украшения и персонализации личной страницы: пользователи теперь могут установить обложку профиля в дополнение к основной фотографии. Красивая обложка — еще один способ порадовать друзей в соцсети: сразу после установки фотография публикуется в ленте новостей.
С новыми обложками профиля пользователи смогут сделать дизайн своей страницы в ОК более привлекательным и интересным для всех друзей. Кроме того, с помощью обложки можно креативно поздравить близких с праздником или рассказать о важном событии.
Установить обложку можно на всех устройствах сразу: на компьютере и в мобильной версии соцсети, а также в приложениях на iOS и Android. Обложку можно выбрать из ранее загруженных в профиль фотографий или картинок, либо загрузить ее со смартфона или компьютера в формате jpg или png.
О том, как пользоваться обложками и какие форматы изображений оптимальны для установки, можно прочитать в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В социальной сети Одноклассники появилась новая возможность для украшения и персонализации личной страницы: пользователи теперь могут установить обложку...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)