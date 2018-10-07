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В Одноклассниках появились обложки личных профилей

08.10.2018 15:32 — Разное | БДГ  
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В социальной сети Одноклассники появилась новая возможность для украшения и персонализации личной страницы: пользователи теперь могут установить обложку профиля в дополнение к основной фотографии. Красивая обложка — еще один способ порадовать друзей в соцсети: сразу после установки фотография публикуется в ленте новостей.

С новыми обложками профиля пользователи смогут сделать дизайн своей страницы в ОК более привлекательным и интересным для всех друзей. Кроме того, с помощью обложки можно креативно поздравить близких с праздником или рассказать о важном событии.

Установить обложку можно на всех устройствах сразу: на компьютере и в мобильной версии соцсети, а также в приложениях на iOS и Android. Обложку можно выбрать из ранее загруженных в профиль фотографий или картинок, либо загрузить ее со смартфона или компьютера в формате jpg или png.

О том, как пользоваться обложками и какие форматы изображений оптимальны для установки, можно прочитать в разделе «Помощь» социальной сети.

 
Теги: Новости
 
 
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В социальной сети Одноклассники появилась новая возможность для украшения и персонализации личной страницы: пользователи теперь могут установить обложку...
 
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