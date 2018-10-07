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Жлобинщина: более 60 байкеров приняли участие в акции "Подари улыбку"

08.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Жлобинщина: более 60 байкеров приняли участие в акции "Подари улыбку"

Свидетелями и участниками акции «Подари улыбку», приуроченную к закрытию мотосезона-2018, стали жители Жлобинщины в минувшие выходные.

Её организатором выступил гомельский мотоклуб «Железные братья».

Более 60 мотоциклистов из Гомельской области, а также несколько байкеров из России в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции города Жлобина посетили Красный Берег и возложили цветы на мемориальном комплексе «Детям – жертвам войны».

При закрытии мотосезона доброй традицией является посещение детских домов. В этом году байкеры вручили сладкие подарки детям из Жлобинского социально-педагогического центра. Ребята не только с удовольствием наблюдали световое шоу, но и смогли почувствовать себя настоящими "байкерами" – посидеть на мотоцикле и сделать фото на память.

Сотрудники ГАИ провели с детьми профилактическую беседу и подарили им световозвращающие элементы.

Закончилась акция выставкой мототехники возле кинотеатра «Родина».

По материалам отдела ГАИ РОВД подготовила Людмила Кричко.

Фото Владимира Гамановича.





 

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Свидетелями и участниками акции «Подари улыбку», приуроченную к закрытию мотосезона-2018, стали жители Жлобинщины в минувшие выходные. Её организатором...
 
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