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Жлобинщина: более 60 байкеров приняли участие в акции "Подари улыбку"
08.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Свидетелями и участниками акции «Подари улыбку», приуроченную к закрытию мотосезона-2018, стали жители Жлобинщины в минувшие выходные.
Её организатором выступил гомельский мотоклуб «Железные братья».
Более 60 мотоциклистов из Гомельской области, а также несколько байкеров из России в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции города Жлобина посетили Красный Берег и возложили цветы на мемориальном комплексе «Детям – жертвам войны».
При закрытии мотосезона доброй традицией является посещение детских домов. В этом году байкеры вручили сладкие подарки детям из Жлобинского социально-педагогического центра. Ребята не только с удовольствием наблюдали световое шоу, но и смогли почувствовать себя настоящими "байкерами" – посидеть на мотоцикле и сделать фото на память.
Сотрудники ГАИ провели с детьми профилактическую беседу и подарили им световозвращающие элементы.
Закончилась акция выставкой мототехники возле кинотеатра «Родина».
По материалам отдела ГАИ РОВД подготовила Людмила Кричко.
Фото Владимира Гамановича.
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Свидетелями и участниками акции «Подари улыбку», приуроченную к закрытию мотосезона-2018, стали жители Жлобинщины в минувшие выходные. Её организатором...
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