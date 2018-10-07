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За три дня задержаны две группы сутенёров, вывозивших гомельчанок в Россию

08.10.2018 15:08 — Разное | UDF  
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Фото: gomel.today
В течение трёх дней оперативники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми задержали две группы сутенёров. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, каналы вывоза гомельчанок из Беларуси для сексуальной эксплуатации не были связаны между собой.

Одну из групп организовал неработающий житель города Сокол Вологодской области, 1978 года рождения. Он вербовал женщин для занятия проституцией на территории в России.

Две гомельчанки прельстились обещанными заработками. Но план переправки будущих секс-рабынь провалился днём 2 октября 2018 года. В Добрушском районе на границе Беларуси и России авто с россиянином и девушками было задержано.



Через три дня, 5 октября 2018 года в деревне Головинцы Гомельского района оперативники при поддержке бойцов ОМОН остановили автомобиль на российских номерах под управлением гражданина РФ, 1993 года рождения. В салоне машины находились еще два гражданина Российской Федерации, неработающие жители города Новозыбков Брянской области.

Предварительно установлено, что с июля россияне предлагали жительницам Гомеля и района работу в престижных отелях и секс-эскорте за немалые деньги. И эта схема дала сбой в момент переправки двух жительниц области в Россию.

Организаторы каналов вывоза девушек задержаны. Против них начаты уголовные дела по часии 2 статьи 171 Уголовного кодекса Беларуси. Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

 
Теги: Гомель
 
 
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В течение трёх дней оперативники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми задержали две группы сутенёров.
 
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