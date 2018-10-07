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За три дня задержаны две группы сутенёров, вывозивших гомельчанок в Россию
Фото: gomel.today
Одну из групп организовал неработающий житель города Сокол Вологодской области, 1978 года рождения. Он вербовал женщин для занятия проституцией на территории в России.
Две гомельчанки прельстились обещанными заработками. Но план переправки будущих секс-рабынь провалился днём 2 октября 2018 года. В Добрушском районе на границе Беларуси и России авто с россиянином и девушками было задержано.
Через три дня, 5 октября 2018 года в деревне Головинцы Гомельского района оперативники при поддержке бойцов ОМОН остановили автомобиль на российских номерах под управлением гражданина РФ, 1993 года рождения. В салоне машины находились еще два гражданина Российской Федерации, неработающие жители города Новозыбков Брянской области.
Предварительно установлено, что с июля россияне предлагали жительницам Гомеля и района работу в престижных отелях и секс-эскорте за немалые деньги. И эта схема дала сбой в момент переправки двух жительниц области в Россию.
Организаторы каналов вывоза девушек задержаны. Против них начаты уголовные дела по часии 2 статьи 171 Уголовного кодекса Беларуси. Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
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В течение трёх дней оперативники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми задержали две группы сутенёров.
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