Нобелевскую премию по экономике вручили американцам Нордхаусу и Ромеру

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Премия по экономике, учрежденная в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком в 1968 году, присуждена Вильяму Нордхаусу и Полу Ромеру, объявила Королевская шведская академия наук.

Отмечается, что обладатели награды этого года разработали методы прогнозирования долгосрочного и устойчивого экономического роста с учетом имеющихся в обществе знаний в целом и с учетом климатических и природных факторов. Идеи профессора Ромера были опубликованы в 1990 году и заложили основы развития теории эндогенного роста, пишет ria.ru .

Исследования Нордхауса касаются взаимодействия между экономикой и природой. Анализировать эти вопросы он начал в 1970-е годы. Разработанная ученым модель используется сегодня, в частности, для изучения последствий политических решений в области климата для размера налогов на вредные выбросы.

Ромер — американский экономист, профессор школы бизнеса Нью-Йоркского университета и основоположник модели Эрроу-Ромера (обучения в процессе деятельности). Нордхаус — американский экономист, профессор Йельского университета.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручают в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло, также 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов). Присуждение премии по литературе перенесли на следующий год из-за кризиса в Шведской академии.