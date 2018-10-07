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Эстонская IT-компания купила беларуского разработчика ПО
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Одна из крупнейших IT-компаний Эстонии Helmes купила контрольную долю беларуской компании SolbegSoft, которая занимается разработкой программного обеспечения,
Глава Helmes Яан Пиллесаар сказал, что компания приобрела долю на свои средства, но стороны не разглашают детали сделки. У купленного SolbegSoft есть представительства в США, Беларуси и Индии. 70% оборота компании приходится на бизнес-клиентов из США, а в Беларуси и Индии в основном работают центры разработки.
Основатели компании, которые продали контрольную долю, продолжат быть совладельцами и останутся у ее руля. Они также станут партнерами Helmes. Консолидированный оборот Helmes и SolbegSoft после объединения составит 35 миллионов евро, а показатель EBITDA – пять миллионов евро.
В результате объединения общее число сотрудников превысит 550 человек. Крупнейшие партнеры предприятия – OECD, Solera Inc, Kühne + Nagel, Telia Company и SEB.
Компанию SolbegSoft основали в 2008 году в Минске. Она входит в число резидентов Парка высоких технологий и специализируется на создании ПО для корпоративных клиентов. Штат SolbegSoft насчитывает 150 человек.
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Одна из крупнейших IT-компаний Эстонии Helmes купила контрольную долю беларуской компании SolbegSoft, которая занимается разработкой программного обеспечения, пишет TUT.by...
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