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«Евроторг» инвестировал в развитие $1 миллиард
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«Евроторг», который владеет Еврооптом,
Компания выходит на Лондонскую биржу и размещает на ней акции, чтобы улучшить структуру долга. Зубков говорит, что сейчас для этого самый подходящий момент: «Наверное, более здорового состояния экономики не было последние двадцать лет».
«Евроторг» также увеличивает сеть своих магазинов, выходя в сельскую местность. «В малых населенных пунктах живет 1,8 миллиона человек. Это по сути новый рынок», – сказал Зубков. Он также добавил, что беларусский рынок сейчас соответствует рынку Польши 10-11-летней давности.
Компания сообщила Reuters, что инвестировала в развитие около миллиарда долларов.
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