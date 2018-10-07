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«Евроторг» инвестировал в развитие $1 миллиард

08.10.2018 15:19 — Разное | KYKY  
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«Евроторг», который владеет Еврооптом, подтвердил агентству Reuters информацию о выходе на IPO в Лондоне, где хочет разместить акции на сумму до 200 миллионов долларов. Также гендиректор Андрей Зубков рассказал, что сейчас лучшее состояние экономиики Беларуси за последние 20 лет и что сама компания инвестировала в развитие около миллиарда долларов, пишет Office Life.

Компания выходит на Лондонскую биржу и размещает на ней акции, чтобы улучшить структуру долга. Зубков говорит, что сейчас для этого самый подходящий момент: «Наверное, более здорового состояния экономики не было последние двадцать лет».

«Евроторг» также увеличивает сеть своих магазинов, выходя в сельскую местность. «В малых населенных пунктах живет 1,8 миллиона человек. Это по сути новый рынок», – сказал Зубков. Он также добавил, что беларусский рынок сейчас соответствует рынку Польши 10-11-летней давности. 

Компания сообщила Reuters, что инвестировала в развитие около миллиарда долларов.

 
 
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«Евроторг», который владеет Еврооптом, подтвердил агентству Reuters информацию о выходе на IPO в Лондоне, где хочет разместить акции на сумму до 200 миллионов долларов....
 
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