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Автомобили Lada получили систему дистанционного управления

08.10.2018 15:50 — Разное | Tut.by  
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«АвтоВАЗ» начал оснащать автомобили Lada системой дистанционного управления и мониторинга. Технология получила название Lada Connect, и ее разработкой занималась «Лаборатория умного вождения». Новая система доступна в качестве опции для Vesta и Xray, а также Granta, пишет Autonews.ru.


Фото: АвтоВАЗ

Благодаря новой технологии водитель с помощью смартфона сможет дистанционно запускать двигатель, открывать двери, включать фары или отслеживать местонахождение автомобиля. Кроме этого, технология позволяет удаленно проверить пробег, уровень топлива и заряд аккумулятора машины.

Дополнительная опция Lada Connect обойдется в 29 900 российских руб. В эту сумму уже входит абонентская плата за три года.

«АвтоВАЗ» представил телематическую платформу Lada Connect в 2016 году на Московском автосалоне. На данный момент модернизация этой системы продолжается, и в будущем она сможет связать автомобиль, пользовательские устройства, информационно-развлекательные и навигационные сервисы в единое мультимедиапространство.

 
 
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Благодаря новой технологии водитель с помощью смартфона сможет дистанционно запускать двигатель, открывать двери, включать фары или отслеживать местонахождение...
 
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