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Право аренды помещения в центре Барановичей продали почти за 160 тыс. долларов

08.10.2018 16:07 — Разное | Tut.by  
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Право аренды помещения бывшего магазина «Гаспадар» в центре Барановичей продали за 341 тысячу рублей. Победителем аукциона стала компания «Западхимторг», которая владеет сетью магазинов «Остров чистоты», пишет газета «Наш край».


Фото: Наш край

На право аренды части изолированного помещения в доме № 4 на улице Ленина претендовали 23 участника. Место в центре города привлекло как известных в городе представителей малого и среднего бизнеса: Анатолия Войтика, Сергея Пометнева, Андрея Копача, торговый Дом «Лагуна», так и популярных республиканских компаний — «Белвест», «Златка», «Парфюмтрейд» (сеть магазинов «Мила»), «Западхимторг» (магазины «Остров чистоты»), «Евроторг» (магазины «Евроопт»), «Гамма Ритейл» (магазины «Домашний») и других.

Шаг торгов начался с 1 684 белорусских рублей 99 копеек, а за 8 минут вырос более чем в 200 раз и дошел до 341 283 рублей 48 копеек. Победителем аукциона признана компания «Западхимторг», которая владеет сетью магазинов «Остров чистоты».

Площадь помещения, в котором раньше располагался магазин «Гаспадар», составляет 363,8 квадратных метра. Срок аренды — пять лет.

 
 
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