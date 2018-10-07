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CAS установил, что допинг попал в организм российской спортсменки через зараженные продукты

08.10.2018 16:06 — Разное | Tut.by  
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Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил снятие временного отстранения с российской бобслеистки Надежды Сергеевой. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служа спортивного арбитража.


Надежда Сергеева. Фото: teamrussia.pro

Спортсменка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин во время Олимпийских игр в Пхенчхане-2018. Результат, показанный Сергеевой и выступавшей с ней в экипаже Анастасии Кочержовой (12-е место), был аннулирован.

Сергеева оспорила решение о временном отстранении, и CAS удовлетворил ее апелляцию. В ходе разбирательства было установлено, что триметазидин попал в организм спортсменки через зараженные продукты.

Разбирательство по делу продолжается, окончательное решение будет опубликовано в ближайшее время.

 
 
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Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил снятие временного отстранения с российской бобслеистки Надежды Сергеевой.
 
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