CAS установил, что допинг попал в организм российской спортсменки через зараженные продукты

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил снятие временного отстранения с российской бобслеистки Надежды Сергеевой. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служа спортивного арбитража.



Надежда Сергеева. Фото: teamrussia.pro

Спортсменка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин во время Олимпийских игр в Пхенчхане-2018. Результат, показанный Сергеевой и выступавшей с ней в экипаже Анастасии Кочержовой (12-е место), был аннулирован.

Сергеева оспорила решение о временном отстранении, и CAS удовлетворил ее апелляцию. В ходе разбирательства было установлено, что триметазидин попал в организм спортсменки через зараженные продукты.

Разбирательство по делу продолжается, окончательное решение будет опубликовано в ближайшее время.