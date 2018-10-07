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CAS установил, что допинг попал в организм российской спортсменки через зараженные продукты
Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил снятие временного отстранения с российской бобслеистки Надежды Сергеевой. Об этом на официальном
Спортсменка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин во время Олимпийских игр в Пхенчхане-2018. Результат, показанный Сергеевой и выступавшей с ней в экипаже Анастасии Кочержовой (12-е место), был аннулирован.
Сергеева оспорила решение о временном отстранении, и CAS удовлетворил ее апелляцию. В ходе разбирательства было установлено, что триметазидин попал в организм спортсменки через зараженные продукты.
Разбирательство по делу продолжается, окончательное решение будет опубликовано в ближайшее время.
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Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил снятие временного отстранения с российской бобслеистки Надежды Сергеевой.
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