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В Минтруда рассказали, как часто белорусы прогуливают работу и какие профессии самые травмоопасные

08.10.2018 16:00 — Разное | Tut.by  
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В числе самых травмоопасных профессий в Беларуси входят водители автомобилей, трактористы сельскохозяйственных машин, электромонтеры, вальщики леса, животноводы, подсобные рабочие, сторожа. Об этом сообщил начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Минтруда Иван Карчевский во время онлайн-конференции на сайте ведомства «Практическое применение законодательства об охране труда».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— На протяжении нескольких лет профессия водителя автомобиля является наиболее подверженной риску травмирования, средний возраст потерпевших колеблется в диапазоне 45−49 лет, — уточнил Иван Карчевский.

Большинство потерпевших на производстве с тяжелыми последствиями были работниками организаций коммунальной формы собственности. Их средний возраст — 44 года. Травмы получали в основном мужчины.

Больше всего потерпевших с тяжелыми последствиями из-за несчастных случаев на производстве в январе-августе были в промышленности (27%), строительстве (19%), сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (17%).

В Минтруда также рассказали, как часто белорусы прогуливают работу. Так, в прошлом году работники организаций совершили 115,6 тысячи прогулов и других нарушений трудовой дисциплины, из-за этого было потеряно 549,6 тысяч человеко-дней (в 2016 году — соответственно 113,9 и 548,3 тысячи). Об этом сообщила заместитель начальника управления охраны и государственной экспертизы условий труда Минтруда Ирина Каменецкая со ссылкой на данные Белстата.

 
 
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В числе самых травмоопасных профессий в Беларуси входят водители автомобилей, трактористы сельскохозяйственных машин, электромонтеры.
 
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