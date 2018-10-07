Как понять, вы устали или ленитесь?

Откуда берется чувство постоянной усталости, как с этим бороться и как отличить его от лени.



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Почему мы устаем

Национальная служба Великобритании делит причины постоянного чувства усталости на те, которые объясняются психологическим состоянием (стресс, эмоциональный шок, депрессия), и те, которые вызваны состоянием здоровья (анемия, гипотиреоз, апноэ во сне и так далее).

Кроме того, усталость может быть следствием образа жизни.

«Большинство людей думает, что „перетренированность“ — это то, что случается только с элитными спортсменами, но это не так, — говорит Шери Трэкслер, тренер и психолог. — Вы можете быть новичком в спорте и переусердствовать, особенно если раньше вели сидячий образ жизни, а теперь решили подготовиться к полумарафону». Симптомы перетренированности включают увеличение частоты сердечных сокращений и мышечную боль, которая не исчезает в течение 48−72 часов после тренировки, головные боли и снижение аппетита.

Другая, куда более распространенная причина усталости из-за образа жизни — это недостаток сна: возможно, вы не спите достаточное количество часов или качество вашего сна неудовлетворительное. Например, чрезмерное количество алкоголя влияет на то, как мы спим. Слишком много кофеина или дневной сон также могут негативно сказаться на качестве ночного отдыха.

Чтобы избавиться от чувства усталости, эксперты Национальной медицинской библиотеки США рекомендуют придерживаться таких правил: Высыпаться регулярно;

Придерживаться здоровой диеты и пить достаточно воды в течение дня;

Быть достаточно физически активным: норма — 150 минут физической активности умеренной интенсивности (быстрая ходьба, работа в саду, танцы и т.д.) или 75 минут высокой интенсивности в неделю (бег, велосипед, аэробика и т.д.);

Научиться расслабляться (можно попробовать йогу или медитацию);

Поддерживать разумный баланс работы и личной жизни;

Избегать курения и алкоголя.

Когда мы ленимся

Но давайте будем правдивы: иногда мы просто ленимся. У психолога Шери Трэкслер есть такой тест . Спросите себя, ощутите ли вы сейчас прилив энергии, если вам предложат сделать то, что нравится вам больше всего, будь то сытный обед или поход за покупками? «Если даже ваше любимое хобби больше не звучит привлекательно, вероятно, вы действительно физически устали», — объясняет она.

Если вы подозреваете, что дело только в лени, попробуйте предпринять минимальную попытку к действию. Например, в случае с тренировкой можно надеть спортивную форму или дойти до спортзала — такие простые действия могут помочь почувствовать себя достаточно мотивированным для занятий.