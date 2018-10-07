ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Индийский огурец-великан вырастила кобринская школьница

08.10.2018 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Третьеклассницу Ульяну Волкову огородником со стажем не назовёшь. Интерес к  растениеводству – не более чем детское любопытство. Свой первый огород школьница организовала  на подоконнике в пластиковом лотке для рассады, в ячейки которого посеяла семена помидоров, огурцов, фасоли, арбуза, пряно-ароматных трав. Из любопытства положила и две семечки лагенарии, именуемой в простонародье индийским огурцом.

Индийский огурец-великан вырастила кобринская школьница

– Семена остались у нас с прошлого года, когда мы впервые попробовали вырастить это декоративное растение, поэтому были готовы к тому, что в ячейке с лагенарией всходы могут не появиться. Но результат превзошёл все ожидания, – рассказывает мама девочки Ольга Кравчук.

Уже в апреле мини-огородик Ульяны пестрел разными оттенками зелёного: рядом с  изумрудными листочками салата  пробивались к свету тоненькие стебельки помидоров, сердечки орегано  и  ворсистые росточки огурцов. Высадить лагенарию в открытый грунт пришлось в начале мая, так как скоро места в лотке ей стало маловато. Опасаясь холодов, растение укрыли пластиковой бутылкой, которую со временем стали использовать только в ночное время, с трудом помещая защитный колпак над пустившимся в рост экзотом. Уже в июне семейство любовалось зеленью, которая заплела всю беседку. Листья и цветы оказались нежными, как бархат, и приятными на ощупь, что к ним хотелось прикасаться, признаётся девочка.  Потом пошли плоды, собирать которые можно было хоть каждый день – настолько лагенария плодоносна.

Тоненькие и длинные, как стручки фасоли,  они через несколько дней уже напоминали по виду кабачки,  затем  по мере роста стали походить на бейсбольные биты, которые в свою очередь вытягивались и  выгибались, со временем всё больше напоминая   экзотических змей, висящих вдоль беседки.  По словам бабушки юной огородницы, плоды индийского огурца обладают прекрасным вкусом и высокими диетическими качествами. Когда плоды еще небольшие, длиной 25–30 см, они употребляются  в пищу как обычные огурцы, и по вкусу не уступают им. Плоды размером побольше  используются в пищу так же, как кабачки и патиссоны. Из тех, которые достигают 2 м в длину и веса 7–10 кг, готовят разные блюда: делают салаты с уксусом,  жарят в масле,  варят вкусные соусы, икру и даже  кашу. Плод растет невероятно быстро: по 8–10 см в сутки, и срезать его можно по частям – отрезаешь от плода, сколько нужно, а оставшаяся часть растёт дальше.

Ульяна узнала,  что среди славян новость  об огурце-великане распространилась  после выхода в свет книги Афанасия Никитина «Хождение за три моря». Великий путешественник писал, что “огурец тот диковинный  вельми длинен и вкуса изрядно доброго”. Потребовалось пять веков, чтобы индийский гость из-за трех морей со своей родины перекочевал в наши дома, сады и огороды. В огороде Ульяны Волковой  он  чувствует себя лучше других растений, удивляя хозяек в начале октября и огромными  двухметровыми плодами, и  только завязавшимися.

Выращенную экзотику Ульяна  собирается показать  одноклассникам.  В 3 “А” классе СШ № 6 г. Кобрина, где учится девочка, в рамках образовательной  программы “Шаг за шагом” действует долгосрочный  проект “Суперребёнок”, по условиям которого еженедельно кто-то из учеников рассказывает о своих увлечениях. Уверена, что увлечение Ульяны Волковой  не оставит равнодушным ни детей, ни учительницу Алёну Маркевич, которая невольно подтолкнула девочку к экспериментам в области огородничества, предложив весной детям вырастить бобы для уроков “Человек и мир”.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

НА СНИМКЕ автора: Ульяна Волкова и её чудо-огурец.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Индийский огурец-великан вырастила кобринская школьница
 
Новости дня
Новости разные
 
"Ремень – это издевательство" Лукашенко считает, что ремень полезен. Как наказывают своих детей спортсмены?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика