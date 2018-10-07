Индийский огурец-великан вырастила кобринская школьница

Третьеклассницу Ульяну Волкову огородником со стажем не назовёшь. Интерес к растениеводству – не более чем детское любопытство. Свой первый огород школьница организовала на подоконнике в пластиковом лотке для рассады, в ячейки которого посеяла семена помидоров, огурцов, фасоли, арбуза, пряно-ароматных трав. Из любопытства положила и две семечки лагенарии, именуемой в простонародье индийским огурцом.





– Семена остались у нас с прошлого года, когда мы впервые попробовали вырастить это декоративное растение, поэтому были готовы к тому, что в ячейке с лагенарией всходы могут не появиться. Но результат превзошёл все ожидания, – рассказывает мама девочки Ольга Кравчук.

Уже в апреле мини-огородик Ульяны пестрел разными оттенками зелёного: рядом с изумрудными листочками салата пробивались к свету тоненькие стебельки помидоров, сердечки орегано и ворсистые росточки огурцов. Высадить лагенарию в открытый грунт пришлось в начале мая, так как скоро места в лотке ей стало маловато. Опасаясь холодов, растение укрыли пластиковой бутылкой, которую со временем стали использовать только в ночное время, с трудом помещая защитный колпак над пустившимся в рост экзотом. Уже в июне семейство любовалось зеленью, которая заплела всю беседку. Листья и цветы оказались нежными, как бархат, и приятными на ощупь, что к ним хотелось прикасаться, признаётся девочка. Потом пошли плоды, собирать которые можно было хоть каждый день – настолько лагенария плодоносна.

Тоненькие и длинные, как стручки фасоли, они через несколько дней уже напоминали по виду кабачки, затем по мере роста стали походить на бейсбольные биты, которые в свою очередь вытягивались и выгибались, со временем всё больше напоминая экзотических змей, висящих вдоль беседки. По словам бабушки юной огородницы, плоды индийского огурца обладают прекрасным вкусом и высокими диетическими качествами. Когда плоды еще небольшие, длиной 25–30 см, они употребляются в пищу как обычные огурцы, и по вкусу не уступают им. Плоды размером побольше используются в пищу так же, как кабачки и патиссоны. Из тех, которые достигают 2 м в длину и веса 7–10 кг, готовят разные блюда: делают салаты с уксусом, жарят в масле, варят вкусные соусы, икру и даже кашу. Плод растет невероятно быстро: по 8–10 см в сутки, и срезать его можно по частям – отрезаешь от плода, сколько нужно, а оставшаяся часть растёт дальше.

Ульяна узнала, что среди славян новость об огурце-великане распространилась после выхода в свет книги Афанасия Никитина «Хождение за три моря». Великий путешественник писал, что “огурец тот диковинный вельми длинен и вкуса изрядно доброго”. Потребовалось пять веков, чтобы индийский гость из-за трех морей со своей родины перекочевал в наши дома, сады и огороды. В огороде Ульяны Волковой он чувствует себя лучше других растений, удивляя хозяек в начале октября и огромными двухметровыми плодами, и только завязавшимися.

Выращенную экзотику Ульяна собирается показать одноклассникам. В 3 “А” классе СШ № 6 г. Кобрина, где учится девочка, в рамках образовательной программы “Шаг за шагом” действует долгосрочный проект “Суперребёнок”, по условиям которого еженедельно кто-то из учеников рассказывает о своих увлечениях. Уверена, что увлечение Ульяны Волковой не оставит равнодушным ни детей, ни учительницу Алёну Маркевич, которая невольно подтолкнула девочку к экспериментам в области огородничества, предложив весной детям вырастить бобы для уроков “Человек и мир”.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

НА СНИМКЕ автора: Ульяна Волкова и её чудо-огурец.