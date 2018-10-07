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БЖД увеличила контейнерные перевозки за девять месяцев на четверть

08.10.2018 15:52 — Разное | Ежедневник  
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БЖД увеличила контейнерные перевозки за девять месяцев на четверть

фото: Белновости

За 9 месяцев 2018 года количество контейнерных поездов, следующих из Китая в Европу через Беларусь, выросло на 25%.

За 9 месяцев 2018 года количество ускоренных контейнерных поездов, проследовавших транзитом по Белорусской железной дороге в сообщении Китай – Европа, составило 213,4 тыс. контейнеров в ДФЭ. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщается на сайте железной дороги.

Ежесуточно по Беларуси курсирует 12 контейнерных поездов в сообщении Азия – Европа – Азия. Маршрутная скорость по территории Беларуси отдельных поездов достигает 1180 км в сутки. От станции Красное (госграница с Россией) до Бреста контейнерные поезда проходят менее, чем за 12 часов.

Перевозки контейнерными поездами на границе с Польшей осуществляются через 3 пограничных перехода: Брест –Тересполь, Свислочь – Семянувка, Брузги – Кузница – Бялостоцка. В 2019 году запланировано открытие движения по четвертому пункту пропуска –  Высоколитовск – Черемха.

Общая пропускная способность белорусско-польских пограничных переходов сегодня составляет 50 пар грузовых поездов в сутки. Имеется резерв пропускной способности.

Перспективу перевозок с Китаем Белорусская железная дорога видит не только в обеспечении транзита, но и в развитии перевозок внешнеторговых грузов для белорусских предприятий, которые рассматривают китайский рынок в качестве одного из приоритетных.

С целью создания оптимальных условий для экспорта продукции белорусских предприятий государственное предприятие «Белинтертранс  – транспортно-логистический центр» (БТЛЦ) Белорусской железной дороги проводит последовательную работу по использованию в перевозках международного контейнерного хаба в Минске на станции Колядичи.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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За 9 месяцев 2018 года количество контейнерных поездов, следующих из Китая в Европу через Беларусь, выросло на 25%.
 
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