В Пинске чеканят «пинчуков»

К 921-й годовщине первого летописного упоминания Пинска кузнец-ремесленник Алексей Ноздрин изготовил специальную сувенирную монету. На лицевой части (аверсе) – рельеф со стилизованным изображением памятника «Пінчук». Колоритную скульптуру установили год назад к 920-летнему юбилею города.







Реверс монеты увенчан гербом Пинска с печатью времен вручения городу Магдебурского права.







Первыми обладателями уникального сувенирного изделия стали почётные гости празднования Дня города. Монеты с «пинчуком» вручены иностранным делегациям из Польши и Украины.

Также 6 октября отчеканить монету с изображением образа местного горожанина мог любой прохожий пешеходки. Для этого надо было лично ударить молотом по наковальне и таким образом выковать оригинальное изделие.







В День города из-под молота уличной мастерской Алексея Ноздрина вышло свыше 40 «пинчуков». Теперь образ коренастого пинчука в соломенной шляпе, характерно загибающего мизинец, красуется на латунных монетах диаметром 32 мм.