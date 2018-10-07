ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске чеканят «пинчуков»

08.10.2018 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A
>

  К 921-й годовщине первого летописного упоминания Пинска кузнец-ремесленник Алексей Ноздрин изготовил специальную сувенирную монету. На лицевой части (аверсе) – рельеф со стилизованным изображением памятника «Пінчук». Колоритную скульптуру установили год назад к 920-летнему юбилею города.



   Реверс монеты увенчан гербом Пинска с печатью времен вручения городу Магдебурского права.



  Первыми обладателями уникального сувенирного изделия стали почётные гости празднования Дня города. Монеты с «пинчуком» вручены иностранным делегациям из Польши и Украины.

  Также 6 октября отчеканить монету с изображением образа местного горожанина мог любой прохожий пешеходки. Для этого надо было лично ударить молотом по наковальне и таким образом выковать оригинальное изделие.  



  В День города из-под молота уличной мастерской Алексея Ноздрина вышло свыше 40 «пинчуков». Теперь образ коренастого пинчука в соломенной шляпе, характерно загибающего мизинец, красуется на латунных монетах диаметром 32 мм.

  Пинский горисполком

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  К 921-й годовщине первого летописного упоминания Пинска кузнец-ремесленник Алексей Ноздрин изготовил специальную сувенирную монету. На лицевой части (аверсе) –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Продажу вещей секонд-хенд через интернет могут запретить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика