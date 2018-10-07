Будем с теплом

На заседании районного исполнительного комитета, которое состоялось 28 сентября под руководством председателя райисполкома Виктора Полуянова, была проанализирована готовность организаций, расположенных на территории Октябрьского района, к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года, а также рассмотрен вопрос о работе с обращениями граждан и юридических лиц в Краснослободском сельисполкоме. На заседании присутствовала ведущий ревизор Жлобинского межрайонного комитета госконтроля Оксана Качанова.

С докладами по первому вопросу выступили заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Павел Лопачев и начальник районной инспекции Энергонадзора Валерий Мельник.

На территории Октябрьского района зарегистрировано 92 потребителя тепловой энергии и 80 теплоисточников. Рассмотрев ход их подготовки к предстоящему отопительному периоду, можно отметить, что в основном всеми субъектами хозяйствования завершены запланированные работы по подготовке ведомственных объектов к эксплуатации в предстоящем отопительном сезоне.

По состоянию на 1 сентября текущего года в Октябрьской районной инспекции Энергонадзора зарегистрировано 100% паспортов готовности потребителей тепловой энергии и 100% паспортов готовности теплоисточников. В основном, регистрация паспортов готовности осуществлялась согласно графику, утвержденному райисполкомом.

КЖУП «Октябрьское», которое является основным поставщиком тепловой энергии и предприятием, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда, проведен значительный объем работ по подготовке ведомственных объектов к предстоящему отопительному периоду. Проведена промывка и гидравлические испытания систем отопления 54 жилых домов, произведен ремонт отдельных участков мягких кровель на 8 жилых домах в общем объеме более 460 кв. м, ремонт дымовых и вентиляционных шахт в 8 жилых домах, в 18 домах отремонтирована система канализации (с частичной заменой трубопроводов), проведены работы по восстановлению тепловой изоляции систем отопления и горячего водоснабжения и другие работы. В межотопительном периоде текущего года собственными силами КЖУП «Октябрьское» проведена замена 1,1 км тепловых сетей, что составляет 100% от доведенного задания.

В конце заседания ведущий ревизор Жлобинского межрайонного комитета госконтроля Оксана Качанова ознакомила присутствующих с результатами проверок достоверности статистической отчетности, предоставляемой сельхозорганизациями Гомельской области в отрасли животноводства. Госконтролем выявлены многочисленные нарушения. Виновные привлечены к ответственности.

Елена СТАРИНОВИЧ.