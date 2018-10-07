



V Форум регионов Беларуси и России пройдет 10-12 октября в Могилеве.

Главное событие форума — пленарное заседание «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства». Секции пройдут по пяти основным направлениям: — аграрная политика; — унификация и гармонизация законодательств; — цифровая экономика; — молодежная политика; — международная деятельность и экономическая безопасность.

Впервые пройдет Совет делового сотрудничества, где основные направления взаимодействия и совместные проекты обсудят руководители компаний и предприятий Беларуси и России.

Состоится подписание более 70 документов о сотрудничестве — на межправительственном, областном и районном уровнях.

Планируется подписание контрактов на сумму не менее $500 млн.

Всего за время существования форума заключено коммерческих контрактов и соглашений на сумму около $930 млн, в том числе: по итогам III форума — примерно на $300 млн; по итогам IV форума — свыше $400 млн.

В основных и сопутствующих мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России ожидается участие около 2 тыс. человек.

Источник: Совет Республики Национального собрания.

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