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V Форум регионов Беларуси и России пройдет 10-12 октября в Могилеве
08.10.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк
V Форум регионов Беларуси и России пройдет 10-12 октября в Могилеве.
Главное событие форума — пленарное заседание «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства». Секции пройдут по пяти основным направлениям: — аграрная политика; — унификация и гармонизация законодательств; — цифровая экономика; — молодежная политика; — международная деятельность и экономическая безопасность.
Впервые пройдет Совет делового сотрудничества, где основные направления взаимодействия и совместные проекты обсудят руководители компаний и предприятий Беларуси и России.
Состоится подписание более 70 документов о сотрудничестве — на межправительственном, областном и районном уровнях.
Планируется подписание контрактов на сумму не менее $500 млн.
Всего за время существования форума заключено коммерческих контрактов и соглашений на сумму около $930 млн, в том числе: по итогам III форума — примерно на $300 млн; по итогам IV форума — свыше $400 млн.
В основных и сопутствующих мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России ожидается участие около 2 тыс. человек.
Источник: Совет Республики Национального собрания.
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V Форум регионов Беларуси и России пройдет 10-12 октября в Могилеве. Главное событие форума — пленарное заседание «Приоритетные направления развития регионального...
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