Результаты «Фильтра». Каждый второй водитель в Гродно ездит без техосмотра







Акция «Фильтр»

Время проведения «Фильтра» не имеет определенной цикличности и чаще всего вызвано ухудшением обстановки на дорогах, а, как известно, именно осенью статистика по ДТП резко возрастает. В подтверждение тому, за последние недели в Гродненской области произошел целый ряд резонансных ДТП. Авария с целым поездом из легковых машин, инициатором которой стал пьяный бесправник, столкновение с переворотом прямо в центре города и происшествие со смертельным исходом, когда девушку сбили прямо на пешеходном переходе. Аналогичные нарушения были выявлены и в рамках последнего «Фильтра».

АНДРЕЙ ЦЫДИК, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ АГИТАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ГАИ УВД ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА:

— «Фильтр» проводился сразу в двух районах – на улице Буденного в Ленинском районе и на улице Маслакова в Октябрьском районе. Кроме этого подобные мероприятия были организованы в Лиде, Сморгони, Слониме, Новогрудке и Волковыске. Всего к административной ответственности в ходе проведения данных мероприятий были привлечены около 100 водителей. Из них один за управление в состоянии алкогольного опьянения, трое – за управление без прав и 45 водителей – за отсутствие техосмотра.