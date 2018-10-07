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Результаты «Фильтра». Каждый второй водитель в Гродно ездит без техосмотра

08.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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На выходных в Гродно «отфильтровали» водителей. Каждый второй – оштрафован за отсутствие техосмотра. Специальное мероприятие «Фильтр» проводится в областном центре несколько раз в год, при этом каждая такая акция широко анонсируется в прессе, ведь цель таких проверок не столько штрафы, сколько профилактика. 

Результаты «Фильтра». Каждый второй водитель в Гродно ездит без техосмотра
 

Акция «Фильтр» 

Время проведения «Фильтра» не имеет определенной цикличности и чаще всего вызвано ухудшением обстановки на дорогах, а, как известно, именно осенью статистика по ДТП резко возрастает.  В подтверждение тому, за последние недели в Гродненской области произошел целый ряд резонансных ДТП. Авария с целым поездом из легковых машин, инициатором которой стал пьяный бесправник, столкновение с переворотом прямо в центре города  и происшествие со смертельным исходом, когда девушку сбили прямо на пешеходном переходе. Аналогичные нарушения были выявлены и в рамках последнего «Фильтра». 

АНДРЕЙ ЦЫДИК,  НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ АГИТАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ГАИ УВД ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА: 
 «Фильтр» проводился сразу в двух районах – на улице Буденного в Ленинском районе и на улице Маслакова в Октябрьском районе. Кроме этого подобные мероприятия были организованы в Лиде, Сморгони, Слониме, Новогрудке и Волковыске. Всего к административной ответственности в ходе проведения данных мероприятий были привлечены около 100 водителей. Из них один за управление в состоянии алкогольного опьянения, трое – за управление без прав и 45 водителей – за отсутствие техосмотра. 

 

 
Гродно Плюс
 
Теги: Гродно
 
 
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На выходных в Гродно «отфильтровали» водителей. Каждый второй – оштрафован за отсутствие техосмотра. Специальное мероприятие «Фильтр» проводится в областном...
 
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