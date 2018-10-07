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За взяточничество осудили бывшего директора предприятия «Барановичи коммунтеплосеть»
08.10.2018 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Виталия Кадышина обвиняли в получении взяток – пять раз деньгами на общую сумму 20 тысяч рублей и один раз окнами ПВХ. Ему дали наказание, близкое к минимальному.
8 октября. Виталий Кадышин (в зеленой куртке) выходит из зала суда после оглашения приговора. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
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Виталия Кадышина обвиняли в получении взяток – пять раз деньгами на общую сумму 20 тысяч рублей и один раз окнами ПВХ. Ему дали наказание, близкое к минимальному. 8...
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