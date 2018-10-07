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ГАИ с мотоциклистами провела профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения!»

08.10.2018 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Площадка возле Ледового дворца в Бресте традиционно служит местом сбора участников для открытия и закрытия мотосезона. 6 сентября на закрытие сезона-2018 года приехало около 350 байкеров. Мероприятие прошло в рамках профилактической акции «За безопасность дорожного движения!», которую Госавтоинспекция организовала совместно с мотоклубом «Золотое крыло». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59521.php

ГАИ с мотоциклистами провела профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения!»

Сбор участников состоялся в 14.00 часов на автостоянке №1 по ул.Московская («С/К Ледовый дворец»). После официальной части в 15.00 часов колонна проследовала мотопарадом по улицам города в МК «Брестская крепость-герой», все мотоциклисты проследовали в собор Брестской Епархии, где почтили память по погибшим в ДТП мотоциклистам. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59521.php

ГАИ с мотоциклистами провела профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения!»


По доброй традиции, сотрудники ГАИ с мотоциклистами посетили детский социальный приют г.Бреста, где в игровой форме провели викторину по Правилам дорожного движения. Дети показали отличные знания ПДД и с удовольствием участвовали в конкурсной программе ГАИ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59521.php

ГАИ с мотоциклистами провела профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения!»

Все ребята получили подарки от инспекторов в виде тематических расписаний уроков, закладок и фликеров, также различные подарки с собой привезли представители мотоклубов и раздали их всем детям. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59521.php

ГАИ с мотоциклистами провела профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения!»


Ребята с огромным восторгом и удовольствием фотографировались сидя на мотоциклах, после чего все дети прокатились на мотоциклах вместе с их владельцами. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59521.php

ГАИ с мотоциклистами провела профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения!»

Безопасных Вам дорог!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59521.php

ГАИ с мотоциклистами провела профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения!»

 
Теги: Брест
 
 
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Площадка возле Ледового дворца в Бресте традиционно служит местом сбора участников для открытия и закрытия мотосезона. 6 сентября на закрытие сезона-2018 года...
 
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