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ГАИ с мотоциклистами провела профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения!»
08.10.2018 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Площадка возле Ледового дворца в Бресте традиционно служит местом сбора участников для открытия и закрытия мотосезона. 6 сентября на закрытие сезона-2018 года приехало около 350 байкеров. Мероприятие прошло в рамках профилактической акции «За безопасность дорожного движения!», которую Госавтоинспекция организовала совместно с мотоклубом «Золотое крыло».
Сбор участников состоялся в 14.00 часов на автостоянке №1 по ул.Московская («С/К Ледовый дворец»). После официальной части в 15.00 часов колонна проследовала мотопарадом по улицам города в МК «Брестская крепость-герой», все мотоциклисты проследовали в собор Брестской Епархии, где почтили память по погибшим в ДТП мотоциклистам.
Все ребята получили подарки от инспекторов в виде тематических расписаний уроков, закладок и фликеров, также различные подарки с собой привезли представители мотоклубов и раздали их всем детям.
Безопасных Вам дорог!
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Площадка возле Ледового дворца в Бресте традиционно служит местом сбора участников для открытия и закрытия мотосезона. 6 сентября на закрытие сезона-2018 года...
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