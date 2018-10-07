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Автобус с белорусами попал в аварию в Ленинградской области: погиб 23-летний пассажир

08.10.2018 16:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Смертельная авария с участием белорусов произошла в Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус с белорусами попал в аварию в Ленинградской области: погиб 23-летний пассажир

Рано утром 8 октября на трассе А-180, вблизи деревни Косколово, микроавтобус с белорусскими номерами наехал на силовое ограждение и перевернулся.

В момент аварии в машине находились девять человек, все они наши соотечественники. 23-летний пассажир скончался на месте. Еще шестеро доставлены в больницу, двое из них – в тяжелом состоянии. Сейчас устанавливаются причины аварии. Одной из предполагаемых называют гололед.

 
 
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Новости Беларуси. Смертельная авария с участием белорусов произошла в Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рано утром 8 октября на...
 
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