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Чем уникально Фарное кладбище в Гродно и что изменится, если ему присвоят историко-мемориальный статус?

08.10.2018 16:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Фарному кладбищу в Гродно могут присвоить историко-мемориальный статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старинный некрополь считается самым старым захоронением в Беларуси, к тому же, уникальным.

Там похоронены выдающиеся личности, а многие надгробия больше напоминают произведения искусства. Вопрос о сохранении этого кладбища в разные годы уже обсуждался. Но до конца так и не был решен.

Кропотливая работа отнимает много времени и сил, но Андрей Бурденков постоянно приезжает на гродненское кладбище по собственной инициативе. Хоть сам и не гродненец, работает в Минске гидом-переводчиком.

Чем уникально Фарное кладбище в Гродно и что изменится, если ему присвоят историко-мемориальный статус?

Чем уникально Фарное кладбище в Гродно и что изменится, если ему присвоят историко-мемориальный статус?

Его задача – расшифровать надписи, оцифровать надгробия и сохранить историю в виде электронной базы и мобильного приложения.   

Чем уникально Фарное кладбище в Гродно и что изменится, если ему присвоят историко-мемориальный статус?

Андрей Бурденков, житель Минска:
Оно разрушается. Здесь как раз по тропинке проходят польские группы туристические. И через пару лет показывать им конкретно это надгробие уже будет нельзя.

Чем уникально Фарное кладбище в Гродно и что изменится, если ему присвоят историко-мемориальный статус?

Уникальный гродненский некрополь входит в топ-5 мест, которые надо обязательно посетить туристу. Здесь, начиная со времен Речи Посполитой, похоронены исторические персоны, губернаторы, врачи, инженеры, скульпторы и художники. В их числе Элиза Ожешко и мать Максима Богдановича. Что ни памятник – произведение искусства. К тому же, энциклопедия христианской символики: от львов до якоря – всё имеет философский смысл.

Сохранить культурное наследие и привлечь туристов. Фарному кладбищу в Гродно могут присвоить историко-мемориальный статус

Чем уникально Фарное кладбище в Гродно и что изменится, если ему присвоят историко-мемориальный статус?

Кладбище закрыто с 1973 года. Здесь есть лишь отдельные надгробия, которые имеют статус историко-культурных ценностей. Это воинские захоронения.

Чем уникально Фарное кладбище в Гродно и что изменится, если ему присвоят историко-мемориальный статус?

Галина Буро, СТВ:
Ярчайший пример – могила отважного генерала времен наполеоновских войн Сергея Ланского. Он погиб во Франции, но завещал упокоить его – на тот момент – на русской земле. Памятник считается одним из самых грандиозных на Гродненском некрополе, который находится под охраной государства.

Чем уникально Фарное кладбище в Гродно и что изменится, если ему присвоят историко-мемориальный статус?

Придать уникальному некрополю историко-культурный статус пытались еще в прошлом столетии. Но поняли, что это усложнит родственникам более современных могил ремонт надгробий, покраску ограждений и элементарный уход – понадобятся согласования. Тем временем, кладбище не охраняется, разрушается и подвергается нападкам вандалов. Тревогу забила прокуратура.

Сделать опись захоронений, собрать информацию о каждой могиле, установить ее ценность – это большой научный труд. Но первые шаги местная власть уже делает.

Чем уникально Фарное кладбище в Гродно и что изменится, если ему присвоят историко-мемориальный статус?

Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского облисполкома:
Вызначаны 15 пахаванняў, з іх восем праваслаўных і сем каталіцкіх пахаванняў, якія будуць прадстаўлены на разгляд савета ў кастрычніку гэтага года на прадмет унясення як асобых пахаванняў і надання ім статуса гісторыка-культурнай каштоўнасці трэцяй катэгорыі. І далей крок за крокам праца па ўнясенню асобых пахаванняў XIX-пачатку XX стагоддзя будзе ісці.

Аналоги фарному кладбищу есть в Литве и Украине – это музеи под открытым небом для туристов. А вот в Беларуси механизм работы с такими мемориалами пока не налажен. Может, гродненский некрополь как раз и станет первой ласточкой?

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Фарному кладбищу в Гродно могут присвоить историко-мемориальный статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старинный некрополь...
 
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