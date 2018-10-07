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Азартные гонки в воздухе: чемпионат мира по авиагонкам Red Bull Air Race проходит в США
Новости США. Самые быстрые и азартные старты в воздухе прошли в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из самых престижных гонок в мире автоспорта – 500 миль Индианаполиса – насчитывает столетнюю историю.
Именно здесь впервые на планете прошли соревнования пилотов. Нынешнему поколению летчиков приходится не только стремительно парить к победе, набирая заветные баллы, но и поражать публику, срывая аплодисменты на земле.
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Новости США. Самые быстрые и азартные старты в воздухе прошли в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из самых престижных гонок в мире автоспорта –...
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