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«Ремонт стоит, бригады оплачены»: Интернет-магазин сантехники и плитки задерживает доставку на недели
Куда исчезают деньги белорусов и кто заставляет людей ждать свои заказы годами? Об очередной схеме обмана – в сюжете программы
Заказать керамическую ванную комнату решил минчанин Олег Пилипчук, вот только свой заказ он не может получить полгода.
Олег Пилипчук:
«Сначала деньги – потом стулья». По такому принципу сегодня работают многие современные магазины. И, казалось бы, требуя полную предоплату, магазин всего лишь страхует себя от возможных рисков. Но, как показывает практика, вместе с деньгами клиентов обычно исчезают и новости о долгожданном товаре.
Сегодня своих заказов от данной организации не дождались более 20 человек. Заказы и суммы у всех разные, схема одна: обещают скидки и даже рассрочку на выгодных условиях, как только клиент «готов» – предлагают оформить договор.
Олег Пилипчук:
Отклики о работе фирмы в Интернете, также, мягко говоря, не радуют.
Отзывы:
– Магазин мошенников и обманщиков, набрав у людей предоплаты за товар, кормят обещаниями, бизнес по-бобруйски.
Звоним в организацию в качестве клиентов. Отвечает молодой человек, и, как ни в чем ни бывало, готов принимать заказ.
Телефонный разговор с консультантом магазина:
На вопрос, почему многочисленные заказчики так и не дождались своих товаров, консультант ответить не смог.
Однако, принять участие в разборе полётов согласилась бывший директор компании.
Антонина Бойцова, бывший директор компании:
Сегодня организацией занимаются сотрудники правоохранительных органов. Близится час, когда придётся платить не только долгам, но и по заслугам.
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«Ремонт стоит, бригады оплачены»: Интернет-магазин сантехники и плитки задерживает доставку на недели
Куда исчезают деньги белорусов и кто заставляет людей ждать свои заказы годами? Об очередной схеме обмана – в сюжете программы «Добро пожаловаться». Заказать...
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