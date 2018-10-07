Эйфелева башня, Венеция и Лондонский глаз: что ещё нашли блогеры-второклашки в Минске?

Новости Беларуси. Недавно в соцсетях стали популярны два мальчика, которые публикуют в Instagram интересные места Минска.

Ребят зовут Матвей и Стас. Они оба учатся во втором классе минской Гимназии № 16. Недавно мальчики захотели сделать проект для научной конференции об удивительных местах белорусской столицы. И назвали они этот проект «MINSK: ТЭЛЕПАРТАЦЫЯ».



Фото: instagram.com/mustseeminsk

Второклассники сделали объёмные хештеги «#minsk» и «#mustsee», с которыми появляются на видеозаписях или фотографиях. Ещё один любопытный факт: мальчишки разговаривают на белорусском языке.

Первым интересным местом был выбран бизнес-центр Royal Plaza. Школьники отметили, что здание достигает 135 метров в высоту (вместе со шпилем) и с его крыши открывается прекрасный вид на город.



Фото: instagram.com/mustseeminsk

Второклассники уже показали белорусскую «Эйфелеву башню» (Минская телебашня), «Венецию» (возле моста над Свислочью в Троицком предместье), «Лондонский глаз» (колесо обозрения в парке Горького).



Фото: instagram.com/mustseeminsk

Хотя Матвей и Стас завели аккаунт в Instagram только 30 сентября и сделали всего 10 публикаций, у ребят уже почти 250 подписчиков, и ни один их постов не остаётся без комментариев.

«Очень красивый вид! Сразу хочется погулять по улицам города!»,

«Вид просто шикарный! Молодцы! Классная идея!»,

«Крутое фото, не сразу понял, что это не в Америке! (сначала увидел буквы кириллицы на фото, а потом прочитал описание к фото)»,

«Я не каталась на катамаране, но была в Венеции, очень красивый город! Вы большие молодцы, что путешествуете».



Фото: instagram.com/mustseeminsk

О себе ребята тоже немного рассказали. Матвей любит математику, английский, суши и Roblox (мировая онлайн-платформа, где можно создавать свои игры и играть в чужие). Стас любит научные эксперименты, картошку фри и комиксы Marvel. И, конечно, мальчишки добавляют, что они – лучшие друзья.

Не так давно мы рассказывали историю удивительной дружбы. Лучшим другом минчанина стал… гусь.