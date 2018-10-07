﻿ Эйфелева башня, Венеция и Лондонский глаз: что ещё нашли блогеры-второклашки в Минске?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эйфелева башня, Венеция и Лондонский глаз: что ещё нашли блогеры-второклашки в Минске?

08.10.2018 15:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Недавно в соцсетях стали популярны два мальчика, которые публикуют в Instagram интересные места Минска.  

Ребят зовут Матвей и Стас. Они оба учатся во втором классе минской Гимназии № 16. Недавно мальчики захотели сделать проект для научной конференции об удивительных местах белорусской столицы. И назвали они этот проект «MINSK: ТЭЛЕПАРТАЦЫЯ».  

Эйфелева башня, Венеция и Лондонский глаз: что ещё нашли блогеры-второклашки в Минске?
Фото: instagram.com/mustseeminsk  

Второклассники сделали объёмные хештеги «#minsk» и «#mustsee», с которыми появляются на видеозаписях или фотографиях. Ещё один любопытный факт: мальчишки разговаривают на белорусском языке.  

Первым интересным местом был выбран бизнес-центр Royal Plaza. Школьники отметили, что здание достигает 135 метров в высоту (вместе со шпилем) и с его крыши открывается прекрасный вид на город.  

Эйфелева башня, Венеция и Лондонский глаз: что ещё нашли блогеры-второклашки в Минске?
Фото: instagram.com/mustseeminsk  

Второклассники уже показали белорусскую «Эйфелеву башню» (Минская телебашня), «Венецию» (возле моста над Свислочью в Троицком предместье), «Лондонский глаз» (колесо обозрения в парке Горького).  

Эйфелева башня, Венеция и Лондонский глаз: что ещё нашли блогеры-второклашки в Минске?
Фото: instagram.com/mustseeminsk  

Хотя Матвей и Стас завели аккаунт в Instagram только 30 сентября и сделали всего 10 публикаций, у ребят уже почти 250 подписчиков, и ни один их постов не остаётся без комментариев.  

«Очень красивый вид! Сразу хочется погулять по улицам города!»,  

«Вид просто шикарный! Молодцы! Классная идея!»,  

«Крутое фото, не сразу понял, что это не в Америке! (сначала увидел буквы кириллицы на фото, а потом прочитал описание к фото)»,  

«Я не каталась на катамаране, но была в Венеции, очень красивый город! Вы большие молодцы, что путешествуете».  

Эйфелева башня, Венеция и Лондонский глаз: что ещё нашли блогеры-второклашки в Минске?
Фото: instagram.com/mustseeminsk  

О себе ребята тоже немного рассказали. Матвей любит математику, английский, суши и Roblox (мировая онлайн-платформа, где можно создавать свои игры и играть в чужие). Стас любит научные эксперименты, картошку фри и комиксы Marvel. И, конечно, мальчишки добавляют, что они – лучшие друзья.  

Не так давно мы рассказывали историю удивительной дружбы. Лучшим другом минчанина стал… гусь. 

Теперь мужчина ведёт блог об их жизни, и ролики набирают сотни тысяч просмотров (здесь подробнее).  

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Недавно в соцсетях стали популярны два мальчика, которые публикуют в Instagram интересные места Минска.   Ребят зовут Матвей и Стас. Они оба учатся во...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Барселоне прошли похороны Монсеррат Кабалье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика