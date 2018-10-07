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Умер первый главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу

08.10.2018 16:42 — Разное | Tut.by  
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В минувшую субботу от обширного инфаркта на 75-м году жизни умер первый главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу Михаил Бицан, сообщил SPORT.TUT.BY племянник наставника Андрей Бицан.

Смерть подстерегла Михаила Бицана у него на даче.

Михаил Бицан вошел в историю суверенного баскетбола как первый главный тренер женской национальной сборной Беларуси, участвовавшей в квалификационном турнире чемпионата Европы-1993, а возглавляемый им «Горизонт» завоевывал золото в трех стартовых чемпионатах страны.

Он оборвал успешно складывавшуюся карьеру в ведущем белорусском клубе, когда понял, что против него затеяли нечестные игры. Вернулся к тому, с чего начинал — тренировать детишек.

В интервью «Прессболу» в 2016 году Михаил Бицан так объяснил свой уход из «Горизонта»:

— Устал. Надоело бесконечно обновлять состав, воспитывать. К тому же почувствовал, что во взаимоотношениях наметился разлад. Решали в федерации. Уговаривал только директор клуба Яркин: «Подожди, не торопись. Отдохни, сколько надо, и возвращайся». Ответил, что обещать этого не могу. Тогда спросили: «Кого видите преемником?» — «Буяльского. Он — второй тренер, знает команду». Так и решили. А когда выходил из кабинета, дверью чуть не задел Буяльского. Он там стоял. На этом закончилась моя работа и в «Горизонте», и в сборной.

— Выглядите вы прекрасно. Как обманываете возраст?

— Надо много работать. Я заядлый дачник. У меня прекрасный сад, огород. Ежевика, малина, сливы, яблоки — все есть. Самая большая проблема — кому осенью раздать урожай, — рассказывал Михаил Бицан.

TUT.BY присоединяется к соболезнованиям в адрес родных и близких Михаила Андреевича Бицана.

 
 
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В минувшую субботу от обширного инфаркта на 75-м году жизни умер первый главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу Михаил Бицан, сообщил SPORT.TUT.BY сын...
 
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