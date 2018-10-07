Россиян призвали «не бежать в банки и не снимать валюту»





Рекордный отток валюты из госбанков, потерявших за два месяца почти 10 млрд долларов с клиентских счетов, похоже, всерьез беспокоит российские финансовые власти.

Вслед за главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, пообещавшей, что банки выполнят обязательства перед клиентами "в любой валюте" даже в случае санкций с запретом на долларовые операции, к попыткам успокоить население подключился глава Минфина Антон Силуанов, пишет finanz.ru .

"Многие думают, что мы призываем отказаться от доллара: надо бежать в банки и скорее снимать валюту. Это абсолютно не так", - заявил Силуанов в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которую в воскресенье, 7 октября, транслировал телеканал "Россия-1".

У правительства нет и не было планов переводить долларовые счета граждан в рублевые, заверил министр, намекая на заявления главы ВТБ Андрея Костина, который шокировал банковских клиентов в сентябре, сообщив, что в случае санкций банк может принудительно конвертировать долларовые депозиты, чтобы выполнить обязательства.

"Такие предложения, точно могу сказать, реализовываться не будут: мы, наоборот, выступаем противниками различных ограничений", - сказал Силуанов.

Дедолларизация, провозглашенная в качестве курса президентом Владимиром Путиным, по его словам, не предполагает каких-либо ограничений. "Наоборот, мы либерализуем нашу внешнюю торговлю, мы либерализуем нашу деятельность и внутри страны", - сказал Силуанов.

"Что касается хождения доллара, сбережений в долларах - это выбор каждого гражданина", - заключил он.

Напомним, по данным ЦБ России, в августе все крупнейшие госбанки зафиксировали отток валюты с клиентских счетов. Суммарно Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк потеряли 8,3 млрд долларов.

Из этой суммы 2 млрд долларов забрало население, а основной отток - на 6,3 млрд - устроили корпоративные клиенты.

Лидером по оттоку денег физлиц стал Сбербанк, потерявший в августе почти 1 млрд долларов. В сентябре отток валюты продолжился, сообщили ТАСС в пресс-службе банка: физлица забрали со счетов еще 0,9 млрд долларов. Юридические лица, напротив, принесли 1,5 млрд.

Судя по банковской отчетности, лишь небольшая часть выведенных в августе денег вернулась в банковскую систему - преимущественно на счета в "дочках" иностранных банков, а львиная доля была переведена в наличность, или выведена за пределы РФ, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Лидером по притоку средств физлиц стал Ситибанк, а корпораций - ВБРР и Райффайзенбанк.