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В США прошли соревнования бодибилдеров-трансгендеров
В Атланте, штат Джорджия, прошли соревнования среди бодибилдеров-трансгендеров, передает AP
Уэс Филлс из Нью-Йорка (в центре) одержал победу в среднем весе и в общем зачете. Справа на фотографии победитель в тяжелом весе Кеннеди Коннерс из Джорджии, слева — участники соревнований из Калифорнии Питер Мур и Сэнди Бэрд
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В Атланте, штат Джорджия, прошли соревнования среди бодибилдеров-трансгендеров, передает AP
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