В США прошли соревнования бодибилдеров-трансгендеров









Уэс Филлс из Нью-Йорка (в центре) одержал победу в среднем весе и в общем зачете. Справа на фотографии победитель в тяжелом весе Кеннеди Коннерс из Джорджии, слева — участники соревнований из Калифорнии Питер Мур и Сэнди Бэрд