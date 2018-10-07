"Ремень – это издевательство" Лукашенко считает, что ремень полезен. Как наказывают своих детей спортсмены?

Глава государства указ не оценил и подверг жесткой критике. Сказал, что все это дурь с Запада. Министерство внутренних дел разработало законопроект о противодействии домашнему насилию.





Лукашенко, ссылаясь на славянские традиции, считает, что хороший ремень иногда полезен, но не для всех. В связи с этим мы решили выяснить у спортсменов и тренеров, как они воспитывают своих детей, используют ли ремень, и как их наказывали родители.





«Когда слышу, что даже пальцам нельзя прикасаться к ребенку или применять какие-то ущемления – испытываю легкое возмущение»





Николай Мирный, тренер по теннису













– Все-таки, думаю, ко всем детям нужен одинаковый подход в воспитании. Максима мне приходилось иногда и за ушко взять, а вот с младшим такого не вспомню – меня отстранили от его воспитания. Со средним практически никогда не было проблем. Он послушный ребенок. Все мои внуки родились в Америке, и когда я слышу, что даже пальцам нельзя прикасаться к ребенку или применять какие-то ущемления – испытываю легкое возмущение. Хотя понимаю, что современная жизнь позволяет по-другому воспитывать детей, но не всегда это приемлю. Жесткость просто необходима. Ребенок растет, формируется во время наказаний, потому что преодолевает определенные трудности. Как он потом начнет за собой убирать игрушки или учить таблицу умножения? Зачастую родители делают все за ребенка. Это переходит в систему, и когда ребенку исполняется 15, родители уже не в состоянии влиять на него. Все идет к тому, что дальнейшая судьба человека зависит от того, как его направит соседка, чужой дядя, товарищ. Получается, от семьи уже мало что зависит. А чужому дяде не интересен этот ребенок, он ему в чем-то выгоден.





Кстати, Александр Григорьевич сказал, что ему проще, потому что он президент, поэтому, мол, его по-другому воспринимают дети. А я вот думаю, в каждом доме отец или мать должны быть президентом. Я, например, в своей семье до сих пор президент. У Максима четверо детей. Он давно мог послать меня куда подальше, но он по-прежнему прислушивается к моим советам, и вообще мы с ним лучшие друзья.





Наказания для детей есть разные. Например, девочка занимается музыкой – можно в качестве наказания заставить сыграть что-то 18 раз на фортепиано. У меня все просто: 100 приседаний или 10 серий отжиманий по 20 раз. Это насилие? Мне кажется, только на пользу пойдет ребенку. В жизни, как и в спорте, музыке, искусстве нужна дисциплина.





Сам я достаточно дворовой мальчишка. Отец меня не воспитывал, маме–некогда было. Старшие братья и сестры занимались своими делами. Помню, однажды сестра дала подзатыльника. Я тогда совсем еще маленьким был. Не скажу, что мне было больно. Просто почувствовал какое-то необычное ощущение.





«В моей семье никогда не было крепостного права, каждый сам выбирает свой путь»





Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ













– Ох, наверное, тема воспитания не мой конек. Вот если бы через меня десяток детей прошел, тогда мог бы делиться опытом. Все мое воспитание основывалось на самовоспитании и протекало в режиме понимания. В семье ни на кого не кричу, не повышаю голос. У нас принято говорить только в том случае, если что-то знаешь, а если нет, то молчим. Такое вот самостоятельное, полупрофессиональное, но домашнее воспитание. Если накосячил? Ничего страшного, главное, чтобы аппетит не пропал после этого. Сын у меня ранимый, в случае чего мог и заплакать. Какой ремень? Расскажу об одном случае. Наверное, сын в восьмом классе учился. В новогодний вечер с ребятами сожгли школьный журнал. Представляешь? Ну, его исключили на неделю. Идем с ним домой и в подъезде встречаем директора школы. Тот спрашивает, что стряслось. Рассказываем о ситуации, директор выслушал и говорит: «Владимир Владимирович, как у него аппетит после этого?» Я отвечаю, что хороший. Директор заулыбался и говорит: «Ну и все». Конечно, пожурили его немножко. Осознанность процесса – вот и все воспитание. Не помню, чтобы когда-то применял ремень. В моей семье никогда не было крепостного права, каждый сам выбирает свой путь. Всегда применяли диалог как способ воспитания. Такая у меня и жена.





Хотя меня в детстве били. Я же таким бандитом был. По садам лазил – настоящий разбойник! Сетка у нас висела, и мама меня периодически шлепала ей, пока я из дома не убегал. Тогда по-другому воспринималось это. Нет, какие обиды? Это суровое наказание. Ну, ничего. Выбор мне предоставляли, делал всегда то, что считал нужным. Мама видела во мне военного, а папа выступал за свободу выбора. В итоге связал свою жизнь со спортом.





«Во время разговора на повышенных тонах ремень появлялся в качестве угрозы, но не более»





Александр Куль, баскетболист













– Во всем необходимо знать меру. Однозначно, дети должны расти в любви и заботе, но знать рамки дозволенного. Стараюсь всегда общаться на равных и быть справедливым, на своем примере показывать, как нужно поступать в той или иной ситуации. Задавать какие-то правила, их соблюдать, чтобы мои дела и поступки соответствовали словам. Ребенок должен понимать: если поступил неправильно, то наказание существует не для того, чтобы сделать ему плохо, а для осознания вины. Чаще всего лишаем детей сладкого и доступа к компьютеру. Хотя в большей степени используем воспитательные беседы, потому что дети у нас все понимающие, даже самый младший. Ну, а если совсем уж все плохо, то предлагаем посидеть 10-15 минут на стуле и успокоиться. Раньше в угол ставили.





Ремень – это все-таки издевательство. Не могу вспомнить случая, когда пользовался им. Конечно, во время разговора на повышенных тонах ремень появлялся в качестве угрозы, но не более. Дети обижаются, потом разъясняем, обнимаем, сами извиняемся, что накричали.





Меня воспитывали очень строго, бывало перепадало. Знаете березовую кашу? Если не в курсе, что это такое – это название березового прутика.





«Применение силы не даст результат, я против физических наказаний»





Марина Арзамасова, бегунья













– Сложный вопрос. В первую очередь, наверное, стоит начинать с себя и воспитывать не детей, а себя. Следить за собой, за своим поведением, и тем самым подавать пример. Конечно, желательно больше разговаривать, уделять внимание ребенку. Ремень? Ни в коем случае. Применение силы не даст результат, я против физических наказаний. Как можно поднять руку на такого малюсенького человечка? Вообще бесчеловечно. Да и кричать до посинения нельзя. Наверное, просто использовать более строгий тон. Определенные наказания нужны, так как границы всем надо устанавливать. Детям самим легче жить, если знать пределы дозволенного. Все можно обговорить и добиться результата словом. В противном случае, забираем гаджет.

Меня таким же образом воспитывали. Может быть, пару раз и наказывали за какую-то провинность, но это было в более старшем возрасте. Лишали прогулок, телевизора, но каких-то травм детства у меня нет.

«Если до ребенка не доходит, беру свой тапочек Аdidas, выданный в «Городее», и воспитываю»

Дмитрий Игнатенко, футболист













– Как я воспитываю? Использую разные методы, так что, можно сказать, получается кнут и пряник. Ремнем не пользуюсь, потому что не ношу, да и стараюсь воспитывать таким образом, чтобы не доводить до этого. В первую очередь предпочитаю словом объяснить свою позицию, ну, а если не доходит, тогда уже предпринимаю какие-либо действия. Бывает, запрещаю смотреть мультики, но не скажу, что это самое популярное наказание, потому что с чрезмерным просмотром мультиков мы и так стараемся бороться.





Стараюсь какие-то моменты брать из своего детства. Родители меня сурово воспитывали и применяли все методы наказания. Без ремня никак не обходилось. Но со своими детьми мне не очень хочется этого делать. Стараюсь находить общий язык, выходить на контакт, быть открытым и понимающим. Конечно, если до ребенка не доходит, беру свой тапочек adidas, выданный мне в «Городее», и воспитываю.





Запомнился мне один случай из детства. Еще будучи школьником любили прогуливать уроки на озере – в бассейне Днепра. Зимой озеро замерзало, там играли в футбол, хоккей. Как-то раз отец меня искал целый день, в итоге нашел на этом озере, взял прут и погнал домой. А я замерз, куртка вымокла и стала твердой. Он меня лупит – боли не чувствую, но плачу.





«В первую очередь дети должны расти в любви и ласке»





Наталья Цилинская, велогонщица













– Наверное, трудно поставить ярлык на воспитание детей. Все они разные, все родители разные, социум вокруг разный. Ремень как таковой не использую, но это не означает, что не наказываю детей. Есть мера поощрения, а есть санкции. Конечно, в первую очередь дети должны расти в любви и ласке, а все остальное – по ситуации, по обстоятельствам.