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Минский маршрутчик сбил беременную женщину на пешеходном переходе

08.10.2018 16:07 — Разное | Партизан  
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В минском микрорайоне Лошица водитель 1966 года рождения за рулем маршрутки №1152 сбил беременную женщину. ДТП случилось около 9 часов утра.

ГАИ Минска в своем официальном телеграмм-канале сообщила, что Peugeot Boxer наехал на молодую женщину на пешеходном переходе.

Момент аварии попал на видео. На нем видно, что женщина переходила дорогу по пешеходному переходу возле поликлиники. Также видно, что микроавтобус перед столкновением даже не начинал тормозить.

Осторожно! Видео 18+:


Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 
Теги: Минск
 
 
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В минском микрорайоне Лошица водитель 1966 года рождения за рулем маршрутки №1152 сбил беременную женщину. ДТП случилось около 9 часов утра.
 
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