Минский маршрутчик сбил беременную женщину на пешеходном переходе

ГАИ Минска в своем официальном телеграмм-канале сообщила, что Peugeot Boxer наехал на молодую женщину на пешеходном переходе.





Момент аварии попал на видео. На нем видно, что женщина переходила дорогу по пешеходному переходу возле поликлиники. Также видно, что микроавтобус перед столкновением даже не начинал тормозить.





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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.