Под Речицей по кладбищу гулял... павлин. И откуда он там взялся?

Каким образом необычная птица попала на кладбище неизвестно, однако оставлять павлина на месте никак было нельзя, но и подходить к нему люди не рискнули. «Кто знает, какая реакция будет у птицы на человека?» — рассказали местные жители.













Выход нашли — вызвали МЧС.





К слову, новости о павлинах в Речицком районе появляются не впервые. Буквально на прошлой неделе стало известно, что у жителя деревни Молчаны из сарая украли двух павлинов. Любопытно, что эти две деревни находятся друг от друга на расстоянии чуть больше двух километров, поэтому не исключено, что речь идет об одной и той же птице.