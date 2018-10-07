Российские СМИ: Лукашенко готовится к войне

Александр Лукашенко в ходе поездки на военный полигон в Брестской области заявил, что в случае войны оружием будут обеспечены все жители страны, пишет интернет-издание со ссылкой на репортаж белорусского «Столичного телевидения».





«Как я не в шутку говорил, что, если у нас будет достаточно стрелкового оружия — автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним, — не дай бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми... Ну, детей давайте выведем», — сказал глава государства.





«Старики и даже женщины: семь миллионов человек — семь миллионов получат оружие, чтобы они могли защищаться», — добавил он.













В ходе той же поездки Лукашенко отметил, что стране необходимо только оборонительное оружие, пригодное для нанесения неприемлемого ущерба желающим повоевать с Беларусью. «Это высокоточное ракетное вооружение с дальностью до 300-350 километров. У нас это все есть», — заключил президент.





В июне белорусский лидер заявил, что допускает, что в случае провала в экономике страна может потерять независимость.